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Заместитель Бабича в его Экономическом совете продал коттедж в Швейцарии за $3 миллиона

  • 11.03.2019, 14:00
Артем Чайка

Сын скандального генпрокурора РФ Артем Чайка в прошлом году получил работу в Беларуси.

Артем Чайка, сын российского генпрокурора Юрия Чайки, продал недвижимость в Швейцарии, сообщает nn.by со ссылкой на телеграмм-канал «База».

Артему Чайке принадлежал большой дом площадью более 1500 квадратных метров.

Коттедж расположен на берегу Женевского озера. Артем Чайка приобрел дом в 2014 году. Ранее Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального проводил большое расследование о генпрокуроре России Юрии Чайке и двух его сыновьях. Утверждалось, что Артем Чайка имеет бизнес в Швейцарии.

По утверждению телеграмм-канала «База», Артем Чайка продал дом в швейцарском городе Коппе за три миллиона долларов.

Артема Чайку в 2018 году назначили заместителем председателя Экономического совета при после России в Беларуси. Кроме того Чайка-младший периодически участвует в открытии и закрытии байкерского сезона в Минске. В мотопробегах с ним участвовал и Виктор Лукашенко, старший сын белорусского диктатора.

Артем Чайка награжден знаком Министерства внутренних дел Беларуси «За содействие».


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