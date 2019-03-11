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Павел Дуров: Нам стоит продолжать цифровое сопротивление

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  • 11.03.2019, 14:10
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Павел Дуров

Создатель Telegram поблагодарил участников митинга за свободный Интернет в Москве.

Основатель «ВКонтакте» и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров поблагодарил участников митинга за свободный Интернет в Москве. Об этом он 10 марта написал в своем Telegram-канале.

Дуров подчеркнул, что на митинг в столице России вышли более 15 тысяч человек.

«Несмотря на противодействие, митинг стал одним из самых массовых в России за последние 7 лет. Спасибо всем участникам – для команды Telegram это знак того, что нам стоит продолжать цифровое сопротивление», – пишет Павел Дуров.


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