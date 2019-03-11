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Грибаускайте: Это праздник, в котором мы всегда слышим поющую революцию

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  • 11.03.2019, 14:25
Даля Грибаускайте

Литва празднует годовщину восстановления независимости.

Литва в понедельник празднует День восстановления независимости. По этому случаю в Сейме состоится торжественное заседание, в городах пройдут шествия, концерты, пишет delfi.lt.

В полдень на площади Независимости в Вильнюсе будут подняты флаги трех Балтийских государств, в мероприятии примут участие Рота почетного караула ВС Литвы и оркестр ВС Литвы.

Жители Вильнюса и гости города приглашаются принять участие в шествии по проспекту Гядимино от площади Независимости до Кафедральной площади и вместе со стрелками и скаутами нести литовский триколор длиной 400 метров, позже будут проведены бесплатные экскурсии.

В Каунасе традиционное праздничное мероприятие состоится в садике Военного музея им. Витаутаса Великого, в Клайпеде - на площади Независимости, в городах выступят музыкальные группы.

"Это праздник, в котором мы всегда слышим поющую революцию, вдохновленную надеждой возрождения. Это день, когда мы чувствуем гордость за свой народ и Литву", - говорит президент Литвы Даля Грибаускайте.

"Эта победа, завоеванная почти тридцать лет назад, нам не раз напоминает, что, призвав решимость и общую волю, мы можем стремиться к самым высоким целям", - сказала она.

Председатель Сейма Викторас Пранцкетис заявил, что сегодня Литва празднует свидетельство значительных перемен.

"Очень важно, чтобы живая память и рассказы о возрождении Литвы были переданы будущим поколениям, чтобы они стали неоспоримым геном нашей свободы, нашей независимости и нашего сопротивления. Вспоминая историю, мы усиливаем нашу веру в государство", – заявил руководитель литовского парламента.

Он в воскресенье передаст на хранение представителям Национальной библиотеки им. М. Мажвидаса книгу "Обещание Литве", которая целый год путешествовала по стране. В ней все желающие могли написать свое моральное обязательство перед Родиной.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в праздничном поздравлении подчеркнул достижения страны и патриотизм общества.

"Работы по созданию процветающего Литовского государства не завершены. Так будем же работать на благо Отечества так, чтобы ежегодно усиливалась наша экономика, улучшалась жизнь граждан и укреплялись наши связи с союзниками", – говорил премьер-министр Литвы.

В праздничный день также будет вручена "Стипендия независимости". В этом году ее получит археолог Юстина Козакайте.

Вечером в Вильнюсе состоится традиционное шествие, которое устраивают народники. Иногда это шествие навлекает критику за чрезмерный национализм.

11 марта 1990 года Верховный совет Литвы объявил о восстановлении независимого Литовского государства. За это постановление проголосовало 124 депутата, шестеро воздержались.


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