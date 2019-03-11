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Экономика Турции впала в рецессию

  • 11.03.2019, 14:31
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Причиной падения экономики стала торговая война с США.

Об этом сообщает официальная служба статистики страны, cообщает "Европейская правда".

Экономика в четвертом квартале 2018 года сократилась на 2,4% по сравнению с предыдущим кварталом. Она сократилась на 1,6% в предыдущем квартале, а два квартала падения роста ВВП - определение рецессии.

Министр финансов Турции Берат Албайрак заявил, что худшее уже позади, и он ожидает, что экономика вернется к росту до конца этого года.

Торговая война с США привела к резкому падению валюты Турции, что сделало импорт гораздо дороже.

В прошлом году США ввели таможенные тарифы на турецкую сталь и алюминий, из-за чего Турция ввела пошлины на товары из США на сумму $1,8 млрд.


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