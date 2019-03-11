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Опрос: Сколько украинцев хотят, чтобы Вакарчук пошел на президентские выборы

  • 11.03.2019, 14:57
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Данные опроса соцгруппы Рейтинг впечатляют.

Почти каждый пятый украинец (19%) хотел бы, чтобы лидер музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук принимал участие в выборах президента Украины, которые пройдут 31 марта. Об этом свидетельствуют результаты опроса соцгруппы Рейтинг, пишет liga.net.

17% респондентов затруднились ответить на этот вопрос, 47% сказали, что "точно не хотят", чтобы Вакарчук принимал участие в президентских выборах.

Больше всего его сторонников отмечается среди избирателей на западе и в Киеве, а также среди симпатиков кандидатов в президенты Анатолия Гриценко, Владимира Зеленского и президента Петра Порошенко.

Фото: ratinggroup.ua

Опрос был проведен 1-7 марта 2019 года среди 5000 украинцев от 18 лет и старше во всех регионах страны, кроме временно оккупированных территорий. Ошибка репрезентативности исследования - не более 1,5%.

28 января 2019 года Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться в президенты в 2019 году.


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