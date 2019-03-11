СМИ: Контракт на cамую дорогую дорогу в РФ может получить компания Ротенберга 4 11.03.2019, 15:05

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Аркадий Ротенберг

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Друг Путина, строивший Крымский мост, может получить еще один крупный госзаказ.

Генподрядчиком строительства новой трассы Джубга — Сочи может стать «Мостотрест» российского олигарха Аркадия Ротенберга. Эта автомагистраль станет самой дорогой в России — ее стоимость оценивается в 1 триллион рублей, пишет газета «Ведомости», ссылаясь на документы Росавтодора и данные федеральных чиновников.

Существующая дорога от Джубги до Сочи сильно перегружена. Летом пробки на этом отрезке Черноморского побережья растягиваются на километры. Изначально предполагалось, что длина новой четырехполосной трассы составит 119 км, но этот проект сочли нецелесообразным из-за его высокой стоимости (1,6 трлн рублей) и технических сложностей.

По данным издания, Росавтодор нашел способ снизить смету до 1 трлн рублей, сократив протяженность до 80,5 км. Хотя проект в документах по-прежнему именуется Джубга — Сочи, теперь ведомство предлагает строить дорогу до Сочи не от Джубги, а от Туапсе. Но строиться она будет существенно дольше, чем предполагалось ранее, — до 2037 года вместо 2024–2025 годов.

Сейчас готовится обоснование для включения участков дороги в план развития магистральной инфраструктуры, на основании которого будут распределяться бюджетные инвестиции.

«Ведомости» указывают, что проект активно обсуждается со строителями, а генподрядчиком планируется сделать «Мостотрест» Аркадия Ротенберга, уже подбираются и подрядчики. «Пока это намерения, должен быть конкурс», — отмечает федеральный чиновник. Представитель Ротенберга отказался от комментариев, в «Мостотресте» не ответили на запрос журналистов.