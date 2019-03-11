Жители Березовки: Чиновники забирают единственное место, куда можно пойти молодежи 2 11.03.2019, 15:13

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В Березовке ввели плату за спортзал, люди возмутились.

В небольшой Березовке, что в Лидском районе, разгорелись нешуточные страсти, пишет tut.by. Там местная мини-футбольная команда резко выступила против платной аренды единственного спортивного зала в городке и начала собирать подписи за отмену такого решения местных властей. В отделе спорта и туризма Лидского райисполкома объясняют, что средства нужны на обслуживание и содержания объекта.

Плату за пользование спортзалом при местном ДК ввели в декабре 2018 года. До этого там занимались все бесплатно. В том числе и мини-футбольная команда «Берёзовка», участники которой прислали в редакцию копию открытого письма — его они отправили местным властям.

Спортзал и уличные спортплощадки около местного ДК — единственные общественные спортивные объекты, которые есть в Березовке. Правда, в городе работают еще три школы, где есть свои спортзалы, — но там занимаются только дети.

— Установленная плата — 20 рублей за час использования спортивного объекта. И теперь в спортзале ДК нет ни футбола по понедельникам, средам и пятницам, ни волейбола по вторникам и пятницам — как это было всегда. Дошло до абсурда: наши футболисты вынуждены ездить тренироваться в Новогрудок, а волейболисты — в Гончары. В связи с этим было подготовлено и направлено обращение чиновникам в Лиду, — рассказывают участники футбольной команды

Местные жители говорят, что уже почти 15 лет любители мини-футбола в Березовке приходили вечерами три раза в неделю в спортзал, дважды в неделю здесь проходили тренировки по волейболу. Благодаря такому интенсивному графику мини-футбольная команда, состоящая из любителей, смогла выйти на достаточно хороший уровень и даже заявиться на соревнования в Лидской мини-футбольной лиге.

Теперь, по словам березовчан, тренировки резко сократились.

— Сбился традиционный график тренировок команды, а также резко упала посещаемость спортзала в ДК. Почему мы резко против оплаты спортзала? Надо понимать, что у нас в городе проблемы с работой, люди и так уезжают отсюда, а тут еще и плату за зал установили. Причем за какой спортзал? Он маленький и нестандартный. Нам в волейбол в нем не совсем удобно играть: мяч — то в потолок, то в стену. Мы считаем, что введение арендной платы за спортзал, и уж тем более за уличную площадку, — шаг неправильный и противоречит принципам развития массового спорта, — делятся проблемой местные жители.

Открытое письмо и подписи были направлены в Лидский райисполком. И вот в четверг, 7 марта, с жителями Березовки встретились местные чиновники и представители власти из Лиды. На встрече присутствовали зампред Лидского райисполкома Виктор Пранюк, председатель Лидского районного «совета депутатов» Инесса Белуш, а также представители спортивных организаций и начальник отдела спорта и туризма Лидского райисполкома Александр Макей.

По итогам встречи решили, что плату за зал все-таки оставят, однако снизят до 15 рублей в час. А спортплощадка на улице будет бесплатной.

— Полностью отменить арендную плату не можем — зал нужно содержать и обслуживать, — говорит начальник отдела спорта и туризма Лидского райисполкома Александр Макей.

Есть и те, которые считают, что брать деньги за использование общественных спортивных объектов — неправильно.

— Огромный и просторный, соответствующий всем параметрам всех зальных видов спорта, спортзал «Юность» в Лиде стоит за час 25,5 рубля, а наш маленький и нестандартный — 20 рублей (сейчас — 15 рублей, — прим.). Полвека наш спортзал был общедоступным для всех без исключения жителей города. Все эти годы всегда находились средства на его содержание. Зал должен оставаться бесплатным. Огромный плюс, это то что благодаря нашему обращению корт будет бесплатным для всех, как и прежде, — говорит один из местных жителей Юрий Дешук, который регулярно занимался в данном спортзале.

Мужчина говорит, что сейчас спортзал пустует, а еще полгода назад каждый вечер здесь было многолюдно: «В холодное время года спортзал — это практически единственное место, куда можно пойти молодежи в нашем городе».

Сейчас лидские власти готовят письменный ответ местным жителям, где будут озвучены новые условия аренды спортзала в Березовке.