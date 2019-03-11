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США обгонят Россию по экспорту нефти

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  • 11.03.2019, 15:24

В 2024 году на долю США будет приходиться около 70% роста мировых производственных мощностей по добыче нефти.

США в 2021 году будут экспортировать нефти больше, чем импортировать, а к 2024 году обгонят Россию и вплотную приблизятся к Саудовской Аравии по показателям экспорта нефти, говорится в докладе Международного энергетического агентства, сообщает Коммерсантъ.

«США в среднесрочной перспективе останутся доминантой в росте предложения на рынке нефти. Вслед за беспрецедентным ростом в 2018 году, в котором общая добыча жидких углеводородов увеличилась на 2,2 млн баррелей в сутки, на долю Соединенных Штатов до 2024 года будет приходиться около 70% роста производственных мощностей в мире, добавив в общей сложности 4 млн баррелей в сутки», — сказано в докладе.

По прогнозу МЭА, соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти не будет продлено до конца 2019 года, это поможет России восстановить добычу полезного ископаемого во второй половине года, а к 2021 году довести до 11,8 млн б/с за счет ввода новых месторождений. Однако к 2024 году, по прогнозу МЭА, произойдет снижение до 11,6 млн б/с.

Эксперты агентства отмечают, что потребление нефти к 2024 году увеличится до 106,4 млн б/с.

Ранее МЭА повысило прогноз от стран вне ОПЕК в 2019 году на 200 тыс. б/с, до 1,8 млн б/с.


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