Официально: Задержан руководитель крупнейшего фармацевтического госхолдинга 11 11.03.2019, 15:24

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Фото: medvestnik.by

Валерия Шевчука подозревают в получении взятки.

Следственный комитет подтвердил задержание генерального директора «Управляющей компании холдинга „Белфармпром“» Валерия Шевчука, пишет tut.by.

Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 430 УК в связи с получением взятки за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию.

По данным журналистов, Шевчука задержали две недели назад.

Летом 2017 года Лукашенко подписал указ о ликвидации Департамента фармацевтической промышленности Минздрава. Вскоре вместо него был создан холдинг «Белфармпром». Основу нового предприятия составили сотрудники ликвидированного департамента. В хозяйственное ведение «Белфармпрому» передали госпакеты акций крупнейших фармпредприятий страны. Перед новым холдингом поставили задачу по увеличению доли белорусских лекарств на внутреннем рынке до 55%. А к 2022 году надо половину препаратов, производимых в Беларуси, поставлять на экспорт, говорил недавно в интервью «Медицинскому вестнику» Валерий Шевчук.

По данным на конец 2018 года, 38 белорусских компаний имели лицензии на производство лекарственных средств. Все они объединены в рамках госхолдинга. Есть также ряд ассоциированных членов холдинга. «Белфармпром» намеревался наладить тесные контакты и с частными владельцами аптек и поставщиками лекарств.

Стоит отметить, что почти год назад в разработку силовиков угодил руководитель крупнейшего государственного фармацевтического завода «Белмедпрепараты» Павел Коховец.