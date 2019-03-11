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Простейший математический трюк поразил пользователей соцсетей

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  • 11.03.2019, 15:33
  • 3,369

Иногда высчитать проценты в уме без калькулятора может быть не так уж и просто.

Пользователь Twitter Бен Стефенс (@stephens_ben) поделился простым способом высчитывания процентов в уме. Другие юзеры отметили, что не догадывались о существовании такого лайфхака, пишет tut.by.

Иногда высчитать проценты в уме без калькулятора может быть не так уж и просто. «Например, если вам необходимо вычислить 4% от 75 в уме, просто „переверните“ формулу и узнайте 75% от четырех, что намного проще», — написал Бен. Результат на самом деле оказывается одним и тем же (в конкретно этом примере ответ — три).

Ничего революционного в таком способе подсчета нет, его можно сформулировать так: «X процентов от Y равны Y процентов от X». Но, судя по реакции других людей в Twitter, многие об этом не догадывались. Кто-то даже написал: «у меня диплом по прикладной математике, и я об этом не знал».

Впрочем, некоторые пользователи заявили, что знали о таком трюке со школьных времен и постоянно пользуются им.


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