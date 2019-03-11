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Как жителей «нерезинового» Минска в города-спутники переселяли

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  • 11.03.2019, 15:45
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Фото: onliner.by

История разгрузки столицы за последние 10 лет.

Объемы строительства жилья в Минске будут ежегодно сокращаться, а основной акцент будет делаться на развитии городов-спутников, заявил Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя Мингорисполкома Анатолия Сивака, пишет «Cалiдарнасць».

— В старые добрые времена мы приняли концепцию будущей застройки и приведения в порядок Минска. И договорились о том, что потихоньку, насколько это получится, будем сворачивать строительство в Минске и выносить его в города-спутники, чтобы не повторить печальную судьбу родственных нам городов.

Возьмите Киев, Питер, я уже не говорю о Москве, когда трудовые ресурсы стягиваются в одно место. У нас уже и так больше 20% населения страны в Минске живет. Дальше нельзя, — цитирует Лукашенко БелТА.

Подобные слова звучат без малого десять лет, а идея о создании городов-спутников уже преодолела десятилетний рубеж. Предлагаем вспомнить, как власти боролись с перенаселенностью Минска.

2008

В январе 2008-го на встрече с представителями Мингорисполкома Александр Лукашенко высказался за активное развитие в Беларуси городов-спутников. По его мнению, такие населенные пункты будут пользоваться большим успехом, в том числе у представителей бизнеса. Их необходимо создавать на направлениях основных магистралей недалеко от больших городов. Многие зарубежные инвесторы уже проявляют интерес к этому, первый проект уже фактически переходит в стадию реализации.

2009

На февральской встрече с представителями Мингорисполкома Лукашенко снова заговорил о необходимости активнее возводить жилье в городах-спутниках Минска.

Он высказался против неоправданного роста столицы, в которой к тому моменту проживало около 1,8 млн. человек. По его словам, в течение 5 лет рост должен был составить не более 50-100 тысяч человек.

Говоря о планах по ежегодному возведению 2 млн квадратных метров жилья, Лукашенко задался вопросом, нужно ли их строить непосредственно в Минске? И заявил, что параллельно с возведением жилья в Минске необходимо расширять строительство квартир в городах-спутниках столицы, каковыми могут в перспективе стать Логойск, Заславль, Смолевичи, куда будут перенесены многие минские предприятия.

В октябре того же года, ознакомившись с ходом и перспективами жилищного строительства в Минске, снова подчеркнул

необходимость уделять созданию и развитию городов-спутников Минска, чтобы «разгрузить» столицу:

— Нельзя собирать в центре весь народ. Никто доступ в Минск не закрывает, но ограничить приток людей надо, как бы это непопулярно ни звучало. Большинство минчан поддерживает это решение.

2011

— Мы сейчас интенсивным образом сворачиваем строительство в Минске. Как первый шаг — это строительство спутников вокруг Минска: Смолевичи, Логойск и прочие. Там будем строить, но не очень. Это тоже Минск. Надо развивать регионы, иначе оттуда мы можем получить большой отток населения. А это нежелательно. (Из выступления на ежегодном послании белорусскому народу и парламенту).

В том же году, во время октябрьской пресс-конференции для российских журналистов, Лукашенко вернулся к теме городов-спутников:

— У нас в Минске проблема. Все хотят жить в Минске. Но мы не застраиваем бездумно Минск. Минск должен быть удобен для людей, и перенаселять его нельзя. Поэтому мы сейчас сократили строительство в Минске, а строим вот за 30 — 40 километров города–спутники. Создаем базу там. Что такое 30 — 40 километров. Давайте пустим электричку... В одном направлении я недавно проехал по нему, открыли направление. Люди с удовольствием пользуются. Двадцать минут — и ты в спутнике. То есть мы пытаемся рассредоточить производительные силы по всей стране, чтобы их не собирать в Минск. Потому что и минчанам создашь огромную проблему, и для государства это будет проблема непреодолимая. Все соберутся здесь, а там будет пусто.

2012

На ноябрьском совещании по развитию жилищного строительства в Минске руководитель страны говорил о проблемах перенаселенности Минска и о пробуксовке планов создания городов-спутников:

— Сразу хочу отметить, что обеспечить всех минчан жильем в городской черте уже невозможно, да и не требуется. Кстати, мы жилье в городе строим не только для минчан, мы по-прежнему продолжаем методично и целенаправленно, любыми путями и способами стягивать со страны людей в центр. На этот счет мои решения известны. Прошу их выполнять. По густоте заселения Минск в полтора-три раза превзошел такие европейские столицы, как Берлин, Вена, Рим, Прага и Стокгольм. Поэтому более оптимальным будет поиск других путей застройки.

По его словам, в дальнейшем наиболее перспективным направлением градостроительства должно было стать возведение жилья, инфраструктуры, объектов социальной и промышленной сферы в городах-спутниках: «Решение в этой части принято, а результатов до сих пор нет».

2014

17 января на совещании по вопросам строительства на территории Минской области жилых районов для жителей Минска Лукашенко напомнил, что еще в 2008-м перед правительством была поставлена задача перспективного создания и развития городов-спутников Минска, а в 2010-м была утверждена соответствующая государственная программа:

— Однако ее выполнение в настоящее время находится на недопустимо низком уровне. Большинство мероприятий либо еще только прорабатываются, либо вообще не реализованы. (…)

Зачем строить в Минске жилье, чтобы люди ездили из Минска в Смолевичи работать? Развивайте Смолевичи. Стройте там хороший уютный средний город.

В марте руководитель страны посетил город-спутник Дзержинск.

— Тут будет мощное производство. Никто Минск больше не будет расстраивать. Мы будем строить в спутниках, и, естественно, сюда будут перемещаться люди, — в очередной раз пообещал он.

В октябре того же года Лукашенко несколько смягчил свою позицию в отношении «нерезинового» Минска.

— Мое требование о сокращении как в целом строительства в Минске, так и строительства жилья остается неизменным. Непременно надо сокращать, — отметил Лукашенко и тут же добавил: — Нет — здесь также будет возводиться, пусть минимум какого-то жилья. Но вы не ждите, что завтра вам дадут земли из сельхозугодий или лесного фонда.

2016

Заслушав сентябрьский доклад о перспективах развития Минска и прилегающих территорий Минской области, Лукашенко констатировал, что территория для строительства жилья в Минске со временем исчезнет:

— Новые дома надо будет строить в городах-спутниках. Надо застраивать свободные территории, сохраняя первозданный вид Минска и обрамляя его, делая бриллиантом.

2018

«Требую от правительства немедленно приступить к выполнению принятых решений по развитию городов-спутников с увеличением объемов строительства жилья. Кроме того, там одновременно нужно создавать соответствующую инженерно-транспортную и социальную инфраструктуру». (Из выступления на семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса,23 ноября).

Декабрь, совещание с активом столицы. Лукашенко напомнил, что несколько лет назад было решено, что опорные точки минской агломерации должны смещаться в сторону городов-спутников — Дзержинска, Заславля, Логойска, Смолевичей, Фаниполя и Руденска.

— Однако с 2012 года дело не продвинулось дальше одного сданного дома в Смолевичах. Оно и не сдвинется, если государственная программа по выносу производственных объектов провалена.

Лукашенко также обратил внимание на недостаточно развитое транспортное сообщение с городами-спутниками:

— Вы никогда не уговорите человека туда переехать, если он будет тратить на дорогу от дома до работы больше одного часа.

В очередной раз прозвучало напоминание об установленном порога численности жителей столицы:

— Перешагнуть его нельзя. Это не прихоть, а условие комфортной жизни людей. Плотность населения в Минске и так выше, чем в Варшаве, Берлине, Киеве, Риге, Вильнюсе и иных столицах. Проблему перенаселения можно решить только в увязке с вопросами экономического развития города.

2019

Во время «Большого разговора» Лукашенко был краток, когда говорил о развитии городов-спутников и сокращении строительства в Минске:

— В этом и в следующем году уделим внимание сокращению строительства в Минске и развитию городов-спутников. Но люди должны понимать, что такие решения с бухты-барахты не принимаются и за год не реализовываются. Многие уже заплатили за квартиру, знают, где эту квартиру будут строить, в доме уже заложили фундамент... Поэтому надо время, чтобы уйти со строителями из Минска и не делать его «резиновым».

Как сегодня живут Смолевичи

О том, что сегодня из себя представляет город-спутник Смолевичи, недавно поделился его житель. По его наблюдениям, пока что ситуация выглядит не столь многообещающе, как об этом говорилось на ранних этапах. Приведем небольшой фрагмент: «То, что Минск рядом, — несомненный плюс. Правда, транспортное сообщение так себе: дорогу Р53 пока только обещают расширить. Сейчас это двухполоска до Кургана Славы с раздолбанным асфальтом.

Маршрутки ходят каждые 10−15 минут, но в часы пик к остановке у домов спутника они подъезжают переполненными. Модная скоростная электричка останавливается на самой окраине города: до нее 7−8 километров протопать нужно. И зачем минчанину такие сложности и бег по бездорожью?

Здесь нет ни одного крупного торгового центра, бассейна или кинотеатра. Новую школу и садик, по идее, нужно было бы начинать строить уже сейчас. Но денег нет. Как нет до сих пор коммуникаций и новой котельной для всего района. Все это только на бумаге».


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