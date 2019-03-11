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На переломе эпох

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  • Наталья Гулевская
  • 11.03.2019, 15:46
  • 1,781
Наталья Гулевская

У Путина действительно большие проблемы и профнепригодная скамейка запасных.

России вводится ответственность за оскорбление органов власти и государственных символов, а также за распространение фальшивых новостей в Интернете. Для России это не новая репрессивная мера, которая в советское время уже протащила через жернова ГУЛАГа десятки миллионов своих граждан. Постсоветские элиты, невзирая на новые конституционные реалии, настойчиво продавливают безумную инициативу, для которой необходим не только тоталитарный режим и идеология, но и единомыслие.

В расшатанной некогда монолитной вертикали власти путинский режим умудрился выстроить своих вассалов в профнепригодной последовательности до такой степени, что космосом управляет журналист и отличник экономического факультета университета марксизма-ленинизма, национальной гвардией — бывший слесарь, а Уполномоченный по правам человека в РФ — генерал-майор МВД СССР-РФ в отставке…

Власть, видимо, вплотную подошла к пропасти, интернет срывает все шаблоны и делает бесполезными вековые заготовки подавления личности и свободомыслия. Технический прогресс с каждым годом удаляется в геометрической прогрессии от нравов и бытия скрепоносной России и переводит нашу территорию в третьеразрядную страну.

Даже если оглянуться и посмотреть на былой успех большевиков, то можно констатировать, что он был достигнут светскостью, электрификацией, индустриализацией и насильным принуждением к повальной грамотности, не говоря о специфической толерантности и социализации общества. Сегодня путинский режим пытается сделать власть привлекательной и монолитной не будущим, а далеким прошлым, что само по себе нежизнеспособно и утопично.

Но вернусь к самому важному штриху нашей реальности и прошу всех здравомыслящих обратить на это внимание. За последние двадцать лет путинского правления наше общество стоит на перепутье и не знает, кому отдать предпочтение — Жванецкому, который берет с рук Путина свою заслуженную награду, или Подрабинеку, который активно пытается стать «моральным камертоном» российской оппозиции.

Вся беда постсоветского общества в том, что мы не спешим принять цивилизационный выбор и влиться в конкурентную борьбу в современном прогрессивном мире, а пытаемся протащить и интегрировать наши антисоветские идеалы диссидентства. Подрабинек, к сожалению, продолжает находиться в мире шаблонного отрицания и мерять всех по шкале абсолюта. Он так и остался в системе координат «свой-чужой», «советский-антисоветский», так и не понял, что нужно измерять не по себе, а исходя из реального статуса человека, который попадает в фокус внимания.

У Путина действительно большие проблемы и профнепригодная скамейка запасных. Демократия всегда вымывает лучшие кадры из несовершенных и проблемных государств и направляет их в самые комфортные и свободные условия развития и профессионального творчества. Единственная опора Путина — это совковая интеллигенция, которая по сути профнепригодна на Западе, но имитирует бурную оппозиционную, правозащитную и гуманитарную деятельность. Они искусные помощники внутри государства и посланники империи на Западе, которые убеждают и обещают создать прекрасную Россию будущего такой, в которой метрополия будет любима своими колониальными народами, а они станут намного лучшими имперцами, чем Путин и его чекистская братия.

Наталья Гулевская, «Эхо Москвы»


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