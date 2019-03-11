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«Избивал, колол иголкой и таскал за уши»

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  • 11.03.2019, 15:54
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Анатолий Булгак
Фото: «Радыё Свабода»

Судят заместителя директора кадетского училища в Слуцке.

В Слуцком районном суде начался процесс над бывшим заместителем директора Минского областного кадетского училища Анатолием Булгаком, передает «Радыё Свабода».

Мужчину обвиняют в превышении власти с применением насилия. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. По данным следствия, Анатолий Булгак унижал и избивал учащихся кадетского училища, иногда для издевательств он использовал иглы.

В деле — не менее 9 эпизодов издевательств и насилия над кадетами в период времени с 2014-го по 2018 годы. Согласно материалам дела, Анатолий Булгак регулярно избивал кадетов в своем служебном кабинете, иногда — в коридоре и фойе училища. Один эпизод избиения и сквернословия в адрес кадета, по мнению следствия, произошел во время проведения «Недели леса», когда учеников привлекали к высадке деревьев.

По делу проходят 5 курсантов училища, которых следствие признало потерпевшими, и двое взрослых представителей потерпевших.

Вот несколько цитат из обвинения Булгака, которое зачитал прокурор: «оскорбил и ударил по голове и в живот», «дважды ударил по затылку и в живот», «ударил в лицо», «дважды ударил по голове и таскал за уши», «сделал надпись на лбу шариковой ручкой и ударил в лицо», «уколол иголкой в ягодицу».

Вину не признает

Анатолий Булгак заявил суду: «Не признаю вину полностью». Он отрицает, что применял насилие к кадетам.

Сейчас 66-летний Анатолий Булгак — военный пенсионер, он под подпиской о невыезде. Живет в Слуцке. Работал заместителем директора кадетского училища с 2010 года.

В его обязанности входило идеологическое воспитание, организация учебного процесса и методическое обеспечение. Помимо этих обязанностей, Булгак сам вел в кадетском училище военную подготовку и основы военной службы.


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