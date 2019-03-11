Фотофакт: Действующие кладбище в Борисове превратилось в болото 11.03.2019, 16:32

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Власти полностью игнорируют ситуацию.

В редакцию сайта Сharter97.org обратился читатель из Борисова:

- Вот такие участки выделяют и дополнительно продают на Алексеевском кладбище в Борисове. К могилам не подойти.

Людей хоронят в болоте. Мою мать похоронили в прошлом году в апреле, сегодня я что бы подойти проваливался в грязи по щиколотку. Власть игнорируют полностью, сказали летом приезжайте.

Создана новая делянка, большая, там даже ритуальщики не хотят хоронить! Там к делянкам не подойти!

Хоронят пока точечно, где можно. Сегодня написал жалобу в конторе которая отвечает за участок, сказали о проблеме знают, но продолжают хоронить в глину. Нет стоков для воды, нет канав, вся вода собирается посередине кладбища и там получается озеро! Нарушены все нормы под захоронения! Как на такой глине памятники людям ставить?!, - задается вопросом читатель Сharter97.org.

«Алексеевское» — единственное действующее в Борисове кладбище для всех конфессий (кроме иудейской).

Усугубляет ситуацию приближение Пасхи и Радуницы, когда белорусы наводят порядки на захоронениях умерших. Наведут ли власти порядок на кладбище - большой вопрос.