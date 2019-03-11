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Доллар подорожал на первых торгах недели

  • 11.03.2019, 16:34

Российский рубль подешевел.

На валютных торгах в Минске 11 марта евро и российский рубль подешевели, доллар подорожал.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Курс доллара повысился на Br0,0019 и составляет Br2,1399 за $1 (на торгах 7 марта - Br2,138 за $1).

Евро подешевел на Br0,011 до Br2,4069 за 1 евро (7 марта - Br2,4179 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0032 до Br3,2397 за 100 российских рублей (7 марта - Br3,2429 за 100 российских рублей).


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