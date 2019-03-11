10 углeвoдныx пpoдуктoв, кoтopыe пoмoгут пoxудeть 11.03.2019, 16:46

Что делать, если хочется похудеть и при этом не отказывать себе в хлебе, пасте и так далее?

В наше время в погоне за стройным телом многие худеющие отрекаются от углеводной пищи, ведь считается, что именно углеводы являются самой частой причиной набора веса, пишет orthodox.od.ua. Но что делать, если хочется похудеть и при этом не отказывать себе в хлебе, пасте и так далее?

Совсем не употреблять хлеб, макароны и подобные продукты опасно, ведь организму для нормальной работы необходимы в качестве источника энергии здоровые углеводы. Если человек их недополучает, со временем начинают возникать проблемы с концентрацией внимания, хроническая усталость и головная боль.

Но не волнуйтесь, от богатых углеводами продуктов не обязательно прибавляют в весе – напротив, правильные углеводы могут даже ускорить потерю лишних килограммов. При условии, что вы выбираете цельнозерновые продукты и фрукты вместо белой муки и сладостей.

Дело в том, что продукты из цельного зерна содержат много клетчатки, которая способствует ускорению обменных процессов и создает ощущение сытости в течение длительного времени. А в фруктах много витаминов и минералов – поэтому употреблять их (в умеренных количествах) не только можно, но и жизненно необходимо.

Чтобы похудеть, не надорвав при этом здоровье, рекомендуются к употреблению следующие источники полезных углеводов:

Киноа

Киноа – отличная альтернатива белому рису. Псевдозерновая крупа обеспечивает организм достаточным количеством белков и сложных углеводов. А отсутствие в составе глютена делает киноа незаменимым продуктом для тех, кто страдает непереносимостью клейковины. Семена этого растения лучше всего подходят для приготовления холодных салатов, карри и каш.

Сладкий картофель

Традиционный картофель полезен, но если сравнивать его с бататом, то последний намного полезнее. Ярко-оранжевые клубни батата имеют более низкий гликемический индекс и, как следствие, повышают уровень сахара в крови намного медленнее. Кроме того, сладкий картофель предупреждает приступы голода.

Овсяная крупа

Овсянка является ценным источником белка. Белок, как известно, способствует наращиванию мышц (как минимум не позволяет им «сдуться») и, таким образом, помогает похудеть. Большая мышечная масса заставляет организм сжигать больше калорий – даже находясь в состоянии покоя.

Лесли Ланжевин советует как можно чаще употреблять овсяную кашу, ведь богатая сложными углеводами овсянка хорошо утоляет голод и быстро насыщает.

Дикий рис

Если вы не представляете свою жизнь без блюд с рисом, предпочтение следует отдать дикому или коричневому сортам, так как в них больше питательных веществ и клетчатки. Дикий рис считается диетическим продуктом, поэтому как нельзя лучше подойдет для здорового питания.

Черная фасоль

Черная фасоль содержит особенно много клетчатки. Чтобы насытиться, хватает одной сваренной горсти этих бобовых – идеально для тех, кто следит за фигурой.

Цельнозерновой хлеб

Диета – вовсе не повод отказаться от тостов и булочек. Единственное условие – выбирать выпечку из муки грубого помола или с отрубями. Цельнозерновой хлеб улучшает работу кишечника, а также выводит из организма токсины.

Цельнозерновая паста

В этом случае действует тот же принцип, что и с хлебом или рисом: если хотите похудеть, налегайте на макароны из цельнозерновой муки.

Ягоды

В малине, ежевике, чернике и т.д. больше полезных веществ, чем в фруктах, но при этом ягоды менее калорийны. Например, в 100 граммах малины содержится всего 33 ккал.

Чечевица

Чечевица богата растительным белком, поэтому способна заменить даже мясо. Вообще бобовые являются хорошей альтернативой животным протеинам и содержат много минералов, в том числе калий, магний, кальций, фосфор и цинк.

Яблоки

И последнее, но не менее важное: яблоки также являются одним из лучших источников углеводов, которые помогают в борьбе за красивое тело. Содержащийся в яблоках пектин предотвращает тягу к сладкому, благодаря чему эти фрукты можно считать идеальным перекусом при похудении.