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Юлия Тимошенко призвала Порошенко снять свою кандидатуру с выборов в Украине

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  • 11.03.2019, 16:51
ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО
ФОТО: BA.ORG.UA

Глава «Батькивщины» считает, что действующий президент Украины виновен в коррупционном скандале.

Лидер фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила на заседании согласительного совета Верховной Рады 11 марта, что действующий президент Петр Порошенко должен снять свою кандидатуру с президентских выборов, сообщает сайт политической силы, пишет "Гордон".

"Мы требовали немедленного импичмента президента. Но мы поняли, что сегодня такой воли ни в парламенте, ни в Генпрокуратуре, ни в Верховном Суде нет, потому что большинство в парламенте – это подельники, генпрокурор – кум, а Верховный Суд создан как карманная структура действующего президента", – заявила Тимошенко.

По ее словам, коррупционные махинации в сфере обороны осуществляли годами, что уже признали Национальное антикоррупционное бюро Украины и Генеральная прокуратура.

"Единственное, чего они боятся, – произнести вслух, что возглавлял эту пирамиду коррупции действующий президент… Президент – преступник, он отмывал деньги армии. Это уже очевидно… Поэтому я требую от Порошенко снять свою кандидатуру с выборов и идти снимать иммунитет с себя и отвечать перед законом", – заявила Тимошенко.

По данным журналистов "Наших грошей", фигуранты схемы хищения средств в оборонном комплексе Украины заработали минимум 250 млн грн во время войны на Донбассе. Журналисты утверждают, что участники группы посредством фирм-"прокладок" скупали контрабандой подержанные запчасти к военной технике в России и в два – четыре раза дороже перепродавали их заводам "Укроборонпрома". Такой "прокладкой" выступал в том числе завод "Кузница на Рыбальском", который до 2018 года принадлежал президенту Украины Петру Порошенко.

Согласно расследованию, в схеме участвовали бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский, его сын Игорь и нынешний директор "Укроборонпрома" Павел Букин.


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