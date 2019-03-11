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«Саня жив, пока звучат его песни»

  • 11.03.2019, 16:57
Александр Куллинкович
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Группа Neuro Dubel приглашает на концерт в день рождения Александра Куллинковича.

«С тех пор, как Куллинкович ушел, прошли уже и осень, и зима. Прошел концерт памяти в самом большом минском клубе – PrimeHall, и это было поистине грандиозное событие.

И хотя песни Neuro Dubel уже не звучат в минских клубах, а новых шуток Александра Куллинковича нет в фб, Сашу по-прежнему любят, слушают, смотрят и читают. То, что сделано – никогда не исчезнет. Музыканты Neuro Dubel — в прекрасной форме, репетиции продолжаются. Как и обещали, по особым поводам группа будет выступать. Концерт на подходе! Песни Куллинковича снова зазвучат в исполнении приглашенных вокалистов, коллег и друзей музыканта.

18 мая Александру Михайловичу Куллинковичу исполнилось бы 47. В честь этой даты Neuro Dubel с Юрой Наумовым и приглашенными музыкантами отыграют трехчасовой концерт из заглавных песен в Re:Public — клубе, где в последние годы проходило большинство концертов Куллинковича.

С группой NeuroDubel сыграют и споют Игорь Ворошкевич (Крама), Дмитрий Дольник (The UNB), Александр Помидоров, Алесь Лютыч (B:N:), Алесь Таболич, Зоя Сахончик, lesley Knife (Gods Tower), Денис Тарасенко (РСП) и другие. Программа концерта будет значительно отличаться от той, что была представлена на концерте памяти в Prime Hall.

Друзья не подведут!», - пишут организаторы концерта в «Фейсбуке».

Концерт состоится 18 мая в 19.00 в минском клубе Re:Public1.

Билеты на можно приобрести на сайте и в кассах оператора Kvitki.by:

Танцпол: 25 руб. первые 200, 30 – далее в предпродаже, 35 – в день концертам

Место за столиком: 40 руб.

Инфолиния: +375336611432


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