закрыть
11 марта 2019, понедельник, 17:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Вызов для каждого
Рубрики

В южнокорейском порту из-за санкций США отказались заправлять российский корабль

  • 11.03.2019, 17:10
Иллюстрационное фото

Экипаж судна, где нет тепла и провизии, переселили в отель.

В южнокорейском порту Поханг отказали в заправке топливом российскому грузовому судну "Партизан". Оно принадлежит компании "Гудзон", попавшей ранее под санкции США.

Об этом пишет "Европейская правда".

"Мы заявили морской протест администрации порта и власти из-за того, что они саботируют обеспечения судна дизельным топливом", - сказал заместитель гендиректора по стратегическому развитию компании-судовладельца "Гудзон" Валерий Улискин.

В направленном руководству южнокорейского порта письме сказано, что судно находится в аварийной ситуации из-за отсутствия топлива, необходимого для включения электрогенераторов.

"Ни пожарные насосы, ни аварийное оборудование не могут работать из-за отсутствия электроэнергии на борту", - говорится в письме.

Экипаж судна, где нет тепла и провизии, переселили в отель.

"Бункеровочные компании отказываются заправлять судно из-за опасений вторичных санкций", - сказал Улискин. "У нас есть информация из российского посольства и генерального консульства о том, что ни правительство, ни морские власти Республики Корея не накладывают никаких ограничений на суда компании", - сказал он.

США неоднократно обвиняли Россию в нарушении режима санкций против КНДР. Например, российский танкер минимум четыре раза нарушил международные санкции против КНДР, осуществляя поставки топлива северокорейскому кораблю, сообщают СМИ.


популярное за неделю

Мнение

Как рабы на галерах
Как рабы на галерах Константин Скуратович
Весенний позыв
Весенний позыв Ирина Халип
Карикатура на СССР
Карикатура на СССР Игорь Яковенко
Велосипед президента Голобородько
Велосипед президента Голобородько Виталий Портников