В южнокорейском порту из-за санкций США отказались заправлять российский корабль 11.03.2019, 17:10

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Экипаж судна, где нет тепла и провизии, переселили в отель.

В южнокорейском порту Поханг отказали в заправке топливом российскому грузовому судну "Партизан". Оно принадлежит компании "Гудзон", попавшей ранее под санкции США.

Об этом пишет "Европейская правда".

"Мы заявили морской протест администрации порта и власти из-за того, что они саботируют обеспечения судна дизельным топливом", - сказал заместитель гендиректора по стратегическому развитию компании-судовладельца "Гудзон" Валерий Улискин.

В направленном руководству южнокорейского порта письме сказано, что судно находится в аварийной ситуации из-за отсутствия топлива, необходимого для включения электрогенераторов.

"Ни пожарные насосы, ни аварийное оборудование не могут работать из-за отсутствия электроэнергии на борту", - говорится в письме.

Экипаж судна, где нет тепла и провизии, переселили в отель.

"Бункеровочные компании отказываются заправлять судно из-за опасений вторичных санкций", - сказал Улискин. "У нас есть информация из российского посольства и генерального консульства о том, что ни правительство, ни морские власти Республики Корея не накладывают никаких ограничений на суда компании", - сказал он.

США неоднократно обвиняли Россию в нарушении режима санкций против КНДР. Например, российский танкер минимум четыре раза нарушил международные санкции против КНДР, осуществляя поставки топлива северокорейскому кораблю, сообщают СМИ.