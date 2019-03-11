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«Тунеядец» - чиновникам: Я - занятый в экономике

  • 11.03.2019, 17:48
Фото: photoxpress

Жители Витебска требует исключить его из скандальной «базы тунеядцев».

Витеблянин Сергей Полин пожаловался в Витебский горисполком на то, что его данные попали в "базу тунеядцев", пишет витебская «Весна».

Он полагает, что этим самым власти нарушают его право на свободу выбора занятий и право не подвергаться принудительному труду и дискриминации. Что ответил горисполком?

В своей жалобе Сергей Полин высказал мнение, что декрет о «тунеядцах» содержит расплывчатые формулировки, и поэтому заинтересованные лица могут трактовать его нормы двусмысленной.

"Я - занятый в экономике..."

Мужчина объяснял в жалобе, что экономика - это совокупность отношений, складывающихся в системе производства, распределения, обмена и потребления. А значит, чтобы участвовать в экономике, достаточно быть потребителем товаров и услуг, плательщиком государственных сборов и пошлин.

"Иными словами, независимо от моей трудовой занятости, я являюсь "занятым в экономике", потому что постоянно выплачиваю косвенные налоги при покупке товаров и услуг, при пользовании мобильной связью", - говорится в жалобе.

Витеблянин напомнил также, что, согласно ст. 41 Конституции Республики Беларусь, работа в нашей стране является правом, а не обязанностью гражданина. И что принуждение к работе возможно только по судебному приговору либо во времена чрезвычайного и военного положения.

Не предусматривает Конституция и такого термина, как "трудоспособные граждане, не занятые в экономике".

"Мне не понятно, ради какой цели в данном конкретном случае ограничивается право на выбор рода занятий, право не подвергаться принудительному труду и запрещенной дискриминации по смыслу частей 1 и 4 ст. 41 Конституции, ст. 8 Международного пакта о гражданских и политических правах, ст.2 Конвенции МОТ 29 о принудительного и обязательного труда".

Сергей Полин просил признать действия «комиссии по содействию занятости населения» Октябрьского района Витебска неправомерными и обязать комиссию исключить его персональные данные из списка «трудоспособных граждан, не занятых в экономике». Предложил также ходатайствовать перед Верховным Судом, чтобы тот в установленном порядке обратился в Конституционный Суд о признании декрета от 1 января 2019 года неконституционным.

Горисполком: Hе имеем полномочий

Первый заместитель председателя Витебского горисполкома Валентин Цветков в ответе на жалобу напоминает, что, согласно декрету о «тунеядцах», сбор и обработка персональных данных граждан осуществляется без их письменного согласия.

Сообщает, что органы, уполномоченные вносить предложения о проверке конституционности нормативных правовых актов в Конституционный суд определены Законом Республики Беларусь от 8:01. 2014 №124-3 "О конституционном судопроизводству".

"Горисполком не наделен полномочиями по оценке законности нормативных актов и внесению предложений о проверке их конституционности", - пишет Цветков.

"Вы имеете право подать в комиссию документы, подтверждающие неправомерность включения ваших персональных данных в «базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике", - говорится в ответе.

Сергей Полин называет ответ на его жалобу "отпиской" и говорит, что в случае, если получит в марте "тунеядскую жировку", будет подавать в суд.


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