США ввели санкции против российско-венесуэльского банка 1 11.03.2019, 17:54

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Банк «Еврофинанс Моснарбанк» сотрудничал с режимом Мадуро.

«Еврофинанс Моснарбанк», акционерами которого являются венесуэльский госфонд, ВТБ и Газпромбанк, внесен в американский санкционный список по Венесуэле, сообщает РБК.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) внесло в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons) по Венесуэле российско-венесуэльский банк «Еврофинанс Моснарбанк». По состоянию на 1 февраля, банк занимал 82-е место по активам ( в российской банковской системе.

Венесуэльская доля в «Еврофинанс Моснарбанке» меньше 50% акций. Государственный венесуэльский Фонд национального развития Fonden S.A. (принадлежит Министерству экономики, финансов и государственных банков страны) владеет 49,99% акций банка, блокпакеты — по 25% плюс одна акция — принадлежат Газпромбанку (и его «дочке» «Новфинтеху») и ВТБ (и его иностранным структурам ITC Consultants и VTBBank (Europe).

США выступают против режима Мадуро. В конце января этого года они ввели санкции против венесуэльской нефтяной компании PDVSA. Вашингтон пообещал заблокировать $7 млрд на ее счетах, выведя из-под ограничений американскую «дочку» PDVSA — компанию Citgo. Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс 5 марта заявлял, что за сотрудничество с режимом Мадуро могут быть применены и вторичные санкции. Против главы государства и его окружения США ввели санкции еще в 2014 году.