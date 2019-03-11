Видеофакт: Трое гомельчан перекрыли дорогу милицейскому «бобику» 4 11.03.2019, 17:48

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Жители Гомеля заступались за своего друга.

Распитие спиртных напитков — дело хорошее, но, как не устают напоминать врачи, в меру. Бокальчик красного вина вечером в приятной компании противопоказаний не имеет. А вот неумеренное потребление водки или забористого самогона зачастую приводит к серьезным конфликтным ситуациям, пишут «Сильные новости».

Об одной из них, случившейся вечером 7 марта по ул. Ильича областного центра, Progomel.by рассказал подписчик:

«Сегодня на Ильича пацаны перебухали. Парня забрали... Жестко поломали.... А трое других заступились... Судя по всему, тоже выпившие. Сломали в "бобике" дверь и перекрыли дорогу до приезда омоновцев...»