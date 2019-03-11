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Не лопатой единой: на Масленицу в России с балкона в толпу кидали блины

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  • 11.03.2019, 18:17
  • 2,761

Организаторы ссылают на «старинную русскую традицию».

Cайт nn.ru рассказал о праздновании Масленицы в Нижнем Новгороде.

Жителям российского города блины кидали с балкона. Cайт ссылается на «старинную русскую традицию, когда людям блины кидали с саней, крыш и окон». Однако люди крайне негативно отреагировали на данный инцидент в соцсетях. Пользователи соцсетей вспомнили cлучай, когда жителей Ставрополя кормили блинами с лопат.


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