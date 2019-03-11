Умер скульптор, который создал памятники Купале, Скорине, Мицкевичу 11.03.2019, 18:24

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Андрей Заспицкий

Андрею Заспицкому было 95 лет.

Белорусский скульптор Андрей Заспицкий умер 11 марта на 96-м году жизни. Об этом передает «Радыё Свабода» со ссылкой на фотографа Юрия Иванова.

Заспицкий участвовал в создании скульптур на здании Суворовского училища в Минске, памятника Янке Купалe на Военном кладбище в Минске, Адаму Мицкевичу на Городском Валу в Минске, Франциска Скоринe в Полоцке.

Заспицкий родился в польском Мазовце. В 1939-м году переехал в Минск. В 1941 году — был призван в армию, участвовал во Второй мировой войне. Вернулся к живописи в 1947 году, стажировался в мастерских Академии художеств СССР у скульптора Алексея Глебова.