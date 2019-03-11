Неправильно поняли? 1 Антон Орехъ

11.03.2019, 18:36

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Антон Орехъ

Ограничения в интернете принимают, оказывается, ради блага россиян.

Всякий раз, когда они говорят о других, они на самом деле говорят про себя. Вмешательство России в чужие дела посредством интернета уже не является предметом для каких-то больших дискуссий – это вмешательство очевидно было, неоднократно и в самых разных местах. Ущерб, впрочем, сильно преувеличен, на мой взгляд, но тем не менее.

Вмешательство иностранных держав посредством интернета в нашу жизнь является на данный момент предметом фантазий и уж точно никакого урона мы от этого вмешательства не понесли. Может еще и потому, что во многих уголках нашей прекрасной родины никакого интернета отродясь не видали, а почти у половины граждан до сих пор нет современных телефонов, но тем не менее.

По словам Пескова, ограничения в интернете принимают, оказывается, ради нашего же блага, а мы, дураки, ни черта и не поняли. Нас осчастливить хотят, обезопасить – а мы почему-то сопротивляемся. До сих пор реально не зафиксировано ни единого случая, когда кто-то попытался бы отрубить от Сети целую страну. И даже если бы кому-то этого захотелось бы – осуществить это практически невозможно. Потому что нет никакой кнопки, которую Дядя Сэм или Дональд Трамп или Тим Эппл мог бы нажать и обесточить Россию или кого-то еще.

Нас пытаются защитить от угрозы, которой не существует. По этой логике лучше самим отключить в домах газ и воду, пока это не сделали агенты НАТО. Отказаться от приема пищи, пока ее не отравили диверсанты врага. Вот в Венесуэле народ голодает, сидит без света – а виноват Вашингтон. Давайте поскорее возьмем пример с Мадуро!

В России за последние годы ввели немыслимое количество запретов, ограничений и наказаний. И всегда говорили, что наказывают и ограничивают нас ради нашей же пользы. В результате наши недруги не успевают нанести нам никакого вреда, зато мы сами себя высекаем, носим вериги, накладываем заклятия и принимаем обеты. Успокаивают в этой ситуации только два обстоятельства.

Во-первых, эти запретители настолько бездарны, что все равно ничего толком сделать не смогут и даже если им взбредет в голову оградить наш интернет от мира глухим забором, в этом заборе они оставят столько дыр, что в каждую дыру пролезет упитанный слон. А во-вторых, патриотизм и безопасность в наше время – это лучший способ воровства. Под это удобнее всего получить из казны пятьсот вагонов денег и половину украсть. Для них борьба с Америкой – это бизнес, а идеология для них – это прикрытие. Вот это мы поняли уже совершенно правильно – что бы Песков нам на этот счет не объяснял.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»