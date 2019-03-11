Апокалипсис в отдельно взятой стране 9 Телеграм-канал «Запретное мнение»

11.03.2019, 19:15

3,338

Николас Мадуро

Фото: Reuters

«Путинизм» и «мадурство» очень похожи.

В мадуровской Венесуэле, являющейся братской для путинского режима, продолжается апокалипсис в масштабах отдельно взятой страны.

Не успели люди привыкнуть к голоду и продовольственному кризису, как диктатор "Автобусного Парка" уничтожил и энергосистему страны. За несколько дней без электричества погибло уже несколько сотен человек — в основном тяжелобольные, находящиеся на подключении к различным аппаратам, поддерживающим жизнеобеспечение.

Крайне тяжелая ситуация в Венесуэле и с водой - нет энергии для насосов. Для жителей многоэтажных домов идет обратный отсчет - без электричества, воды и канализации в тропическом климате выжить в таких условиях практически невозможно.

Квалифицированных кадров не просто дефицит — их просто не осталось, от слова совсем. Все давно бежали. Вследствие этого на восстановление сложнейшей системы подачи энергии были отправлены обычные военные.

Итог: череда новых взрывов, погибшие и окончательное усугубление и так чрезвычайно сложной ситуации.

Чем же в это время занимается сам Николас?

Правильно, продолжает рассказывать про атаку на страну "империалистов" и призывать народ "сплотиться и встать живой стеной перед лицом врага".

В 21 веке для уничижения государства уже не нужны вражеские войска, ракеты и интервенции. Вполне достаточно одного диктатора-патриота, готового уморить собственное население непонятно зачем и еще более непонятно, ради чего.

Всё, что сегодня происходит в Венесуэле, вполне может произойти и в путинской РФ. Не сегодня, не завтра, а вот послезавтра — вполне.

"Путинизм" и "мадурство" вообще очень похожи. Словно братья близнецы.

2 коррумпированных режима с бездарными и не умелыми лидерами во главе;

вытекающее из этого техническое отставание и миграция из стран квалифицированных кадров;

повсеместное обветшание и деградация зданий и сооружений;

"особый путь развития", "скрепки" и прочее противостояние всему и вся;

военная истерия и попытки выстроить полицейское государство(получается лишь жалкая пародия, в силу пресловутых непрофессионализма и бездарности правящей элитки).

РФ, к счастью, пока ещё не Венесуэла. Но ключевое слово здесь "пока". Под чутким и заботливым руководством Владимира Владимировича мы не просто движемся в этом направлении, а летим со скоростью падающей вниз ракеты "Роскосмоса".

Телеграм-канал «Запретное мнение»