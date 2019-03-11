В баре Минска подрались фанаты «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» 4 11.03.2019, 19:19

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Фан-клубы «МЮ» и «Арсенала» – одни из самых многочисленных в Беларуси.

10 марта в минском баре «4-4-2» произошла драка между фанатами «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала».

В тот день в рамках АПЛ команды встречались между собой. Канониры победили со счетом 2:0.

Фан-клубы «МЮ» и «Арсенала» – одни из самых многочисленных в Беларуси. Обычно болельщики этих команд собираются для просмотра матчей на разных площадках, чтобы избежать потенциальных конфликтов. На этот же раз на Зыбицкую пришло около 60 фанатов «МЮ» и около 15 – «Арсенала».

Секретарь официального фан-клуба «Манчестер Юнайтед» в Беларуси Владимир Сазонов сказал, что бар «4-4-2» пригласил к себе поклонников «МЮ» в конце прошлого года. Фанаты «Арсенала» же утверждают, что это площадка «принадлежит» им, поэтому и не собирались покидать заведение.

Когда игра закончилась, то между болельщиками началась перепалка. В результате один из фанатов «Арсенала», которого зовут Илья, утверждает, что его избили. Об этом он сообщил в своем инстаграме, сообщает «Наша Нива».

«Фанаты «МЮ ревели абсолютную дикость, угрожали болельщикам «Арсенала», показывали факи. Во время игры болельщики вели себя неадекватно. Когда «Арсенал» забил гол, то мой брат встал на стул и этот стул выбили сзади. Тотальное быдло, сливки белорусского быдла. Адекватные люди себя так вести не будут. Крайне агрессивное боление. В Минске не так много мест, где можно смотреть матчи», – написал Илья

Когда игра закончилась, то между фанатами началась словесная перепалка, показывали друг другу неприличные жесты.

«Мне прилетело непонятно откуда, пытались разбить телефон, пинали ногами, у меня шишка, сломанный нос. Я вызвал милицию. Сначала хотел писать заявление, но не стал писать, так меня припугнули совместном хулиганством. Мне потом сказали, что разводили меня как лоха, но я написал, что не имею претензий. Ребята, что были в «опорке» со мной, извинились, предложили посидели попить пива, но мне неинтересно общаться с быдлом», – добавил Илья.

Владимир Сазонов, представляющий фанатов «МЮ», говорит, что оскорбления раздавались с обеих сторон.

«Еще в перерыве подходили к ребятам из «Арсенала» и говорили, когда матч закончится в вашу пользу, то вам лучше сразу расплатиться и уйти, и не провоцировать конфликты.

Когда вы заходите в бар, где сидит 60 фанатов «Манчестера», то надо иметь какой-то инстинкт самосохранения или что.

Не могу утверждать, что кто-то бил потерпевшего. Возможно, он просто рухнул, когда их разнимали, и ударился носом. Когда мы начали разнимать драку, то чувствовал удары по спине. Могло быть что угодно. Сам конфликт был не более минуты.

Правоохранители вели себя очень корректно. Они думали, что там реально фанаты сцепились, а здесь небольшая локальная драка. Мы считаем, что в этой ситуации не лучшим образом повели себя обе стороны. Я бы лично не пошел смотреть футбол в бар, где все было бы увешано атрибутикой «Арсенала».

За «МЮ» болеют некие «гопники и быдло»? Абсолютно опровергаю. Почти все имеют высшее образование, это люди старше 28 лет, много бизнесменов, других успешных людей», – сказал представитель фанатов «МЮ».