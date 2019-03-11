Зачем Латвия отгораживается от России 6 Аркадий Бабченко

11.03.2019, 19:33

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Аркадий Бабченко

В странах Балтии предельно ясное понимание того, что представляет собой Москва.

Президент Латвии Раймондс Вейонис обвинил Москву в попытке влиять на страны Балтии через русское население.

Он призвал не допускать недооценку «русского влияния» на страны Балтии.

«Многие смотрят российское телевидение, и российское правительство пытается оказать сильное влияние на русскоязычные СМИ в нашей стране, запустив там свою пропаганду. Это вопрос нашего будущего», — выразил уверенность Вейонис.

Также он обвинил Москву в ведении агрессивной политики в целом.

На латвийско-российской границе завершены строительные работы по возведению 93-километрового забора из колючей проволоки.

Всего планируется укрепить и модернизировать 282,6 км латвийско-российской границы.

На участках, где уже установлен новый забор из колючей проволоки, существенно снизилось количество нарушений. В связи с этим было принято решение о строительстве еще 100 аналогичных заграждений.

Смотрите-ка – латыши молчали, молчали, а потом стартовали с места в карьер.

Я же говорю, страны Балтии – самые адекватные. И наши главные друзья и союзники. Там предельно ясное понимание того, что представляет собой Мордор.

Аркадий Бабченко, Facebook