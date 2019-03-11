Мэй анонсировала «значимое» голосование по Brexit в парламенте 11.03.2019, 19:50

Тереза Мэй

Фото: AP

Голосование в парламенте Великобритании состоится 12 марта.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила свое намерение поставить на голосование в парламенте вопрос касательно Brexit на вторник, 12 марта.

Об этом сообщает nv.ua со ссылкой на Reuters.

Пресс-секретарь Мэй заявила, что планируется проведение "значимого" голосования по ее соглашению.

Парламентарии от правящей Консервативной партии призвали Мэй перенести голосование 12 марта в парламенте по соглашению об условиях выхода королевства с ЕС. В случае, если Мэй не договорится с ЕС, парламентарии предупредили, что Мэй ожидает очередное сокрушительное поражение с разницей не менее чем в сто голосов.

Напомним, что переговоры о Brexit между ЕС и Великобританией в последние дни были тяжелыми и не принесли никаких решений.

Мэй предупредила, что выход из ЕС может не состояться, если парламент не поддержит сделку по выходу страны из состава Евросоюза.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

Глава Европейского совета Дональд Туск назвал разумным решение продлить сроки выхода Великобритании из Европейского Союза.