Крик души витеблянина: Приму в дар даже просроченные продукты 7 11.03.2019, 20:05

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Житель Витебска не может найти работу и просит людей поделиться едой.

Безработный житель Витебска Дмитрий Шарков разместил в интернете объявление о том, что ему нечего есть. Мужчина просит у людей продукты питания и согласен даже на просроченную еду.

"Если общественный фудшеринг действительно есть в Витебске, то молю: помогите мне продуктами питания. Нечего есть, мой номер +375295808203. Согласен принять в дар даже просроченные продукты питания, съем фактически все, что предлагают даром. Может, кто-нибудь захочет помочь едой?" — пишет Шарков.

“Еврорадио” выяснило, как здоровый 34-летний мужчина дошел до того, чтобы объявить "фудшеринг" и просить помощи у незнакомых людей.

"Нет денег, чтобы восстановить военный билет"

Дмитрий говорит, что живет на пенсию матери. Раньше он работал в витебской строительной фирме. Но, по его словам, там его обманули и не заплатили деньги. Устроиться на новую работу Дмитрий тоже не может: говорит, что нет денег, чтобы восстановить военный билет.

"Я отделочником работал. Зарплату на фирме я до сих пор не получил, — говорит Дмитрий Шарков. — Фирма называется "Капиталторгстрой". Находится в Витебске. Нас не рассчитывали, мы обратились в суд, но все впустую. Фирмой заправляют три брата-грузина, но решение суда они не выполняют. Дело в суде мы выиграли, но тишина".

По словам Дмитрия, он обратился в витебский центр занятости, где ему предложили работу на предприятии "Знамя индустриализации". Туда его не берут, потому что у него нет военного билета.

"От биржи труда меня направили на "Знамя индустриализации". Маляром предложили работать. Я прошел медкомиссию, пришел оформляться, но не взяли из-за того, что нет военного билета. Его я потерял, а восстановить сейчас не могу: нет денег на фотографию. Говорят, чтобы с билетом приходил — и оформят".

На пенсию матери Дмитрий живет примерно с декабря. "Я понимаю, что шансов, чтобы мне помогли, нет, но, как говорится, надежда последней умирает. Никто пока не откликнулся", — говорит он.

Как Дмитрий думает решать проблему?

"Надо сделать военный билет и трудоустраиваться. Мать не может мне помочь деньгами, потому что мы дрова купили. Частный дом у нас. Машина дров около 200 рублей стоит, — рассказывает витеблянин. — Может, статья о фирме, где я работал, как-то их подтолкнет, чтобы нам выплатили наши зарплаты. По суду мне 410 рублей фирма должна заплатить. Нас пять человек в суд обращалось. Что теперь с фирмой, я не знаю. Там сменились контакты, так я даже позвонить не могу".

"Пусть делает документы и приходит"

На предприятии "Знамя индустриализации" подтвердили, что Дмитрий Шарков действительно туда обращался, чтобы трудоустроиться.

"Человек должен прийти со всеми документами: паспорт, трудовая книжка, диплом об образовании и обязательно военный билет, — ответили в отделе кадров "Знамени индустриализации". — Надо знать, как он по военкомату проходит. Он [Дмитрий Шарков] нам не предоставил военный билет. Документы не в порядке, и мы его отправили в военкомат, чтобы принес. Пусть делает документы, приходит, и возьмем с удовольствием".

В суде Первомайского района Витебска подтвердили, что иск против фирмы "Капиталторгстрой" был рассмотрен в марте 2018 года и удовлетворен частично.