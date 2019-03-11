Трамп предложил направить $500 млн на борьбу с «пагубным влиянием РФ» 2 11.03.2019, 20:08

Дональд Трамп

Фото: Loren Elliott/Zumapress

Также президент США предлагает увеличить расходы Пентагона на 5% и ставит цель конкурировать не только с Москвой, но и с Пекином.

На сайте Белого дома опубликован проект бюджета США на 2020-й финансовый год (начинается с 1 октября 2019 года. — Прим.). На титульную страницу проекта вынесен фраза: «Бюджет для лучшей Америки».

Общий объем расходов — $4,74 трлн, против $4,5 трлн в 2019 году. Доходы бюджета указаны на уровне $3,64 трлн, таким образом, ожидаемый дефицит составит $1,1 трлн., передает РБК.

Из этих расходов $500 млн предлагается выделить на «борьбу с пагубным влиянием России» в «Европе, Евразии и Центральной Азии». Деньги будут направлены, в частности, на укрепление безопасности, защиту территориальной ценности союзников США, поддержку попыток партнеров США уйти от использования российской военной техники. Средства также пойдут на то, чтобы «устранить слабые места в макроэкономической среде, которые российское государство намерено использовать в своих интересах, — к примеру, энергетическая зависимость и торговля».

Всего Госдепартаменту и Агентству по международному развитию Трамп предлагает выделить $40 млрд, что на 23% меньше, чем прогнозировалось в бюджете-2019.

Министерству обороны США, напротив, предлагается выделить больше денег: $718 млрд, что на 5% (или на $33 млрд) больше, чем в 2019 году. Расходы позволят США «оставаться основной военной силой в мире», говорится в документе. В этом контексте в документе тоже упоминается Россия: приоритетом для правительства США является «стратегическая конкуренция с Китаем и Россией».

В 2020 году число военнослужащих США (учитывая тех, что в запасе) составит 2,1 млн человек. Правительство планирует закупить 12 военных кораблей, два крупных «экспериментальных» беспилотных надводных корабля и 110 истребителей. Также деньги будут направлены на модернизацию бронетанковых бригад.

Бюджет также предлагает выделить $5 млрд на строительство «примерно 200 миль» (321,8 км. — Прим.) стены на южной границы США с Мексикой. Кроме того, дополнительные средства президент предлагает направить на наем новых пограничников, закупку оборудования для наблюдения за границей, модернизацию техники береговой охраны. Как ранее писала The Wall Street Journal, президент хочет дополнительно выделить на стену $3,6 млрд через расходы на военное строительство Министерства обороны — таким образом, всего на проект предлагается направить $8,6 млрд.

Разногласия между президентом и конгрессом о расходах на строительство стены в конце 2018—начале 2019 года привели к рекордному по своей продолжительности приостановке работы федерального правительства. Шатдаун начался 22 декабря 2018 года, завершить его удалось только 15 февраля.