«Депутат» Базанов и генсек Вергейчик — два кандидата на пост председателя БФФ 5 11.03.2019, 20:19

Юрий Вергейчик

7 марта, истек срок выдвижения кандидатов на пост председателя Белорусской федерации футбола.

Кандидатов на пост Председателя имели право выдвигать исключительно члены БФФ. Федерация футбола города Минска выдвинула кандидатуру Базанова Владимира Александровича, который в настоящий момент является «депутатом» «палаты представителей». Могилевская областная федерация футбола, а также футбольные клубы «Шахтер» (Солигорск) и «Витебск» выдвинули кандидатуру Вергейчика Юрия Васильевича, который в настоящий момент занимает должность Генерального секретаря БФФ.

Программы кандидатов будут представлены в ближайшее время, отмечает официальный сайт БФФ. Отчетно-выборная Конференция БФФ состоится 27 марта 2019 года.