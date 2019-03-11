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«Депутат» Базанов и генсек Вергейчик — два кандидата на пост председателя БФФ

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  • 11.03.2019, 20:19
Юрий Вергейчик

7 марта, истек срок выдвижения кандидатов на пост председателя Белорусской федерации футбола.

Кандидатов на пост Председателя имели право выдвигать исключительно члены БФФ. Федерация футбола города Минска выдвинула кандидатуру Базанова Владимира Александровича, который в настоящий момент является «депутатом» «палаты представителей». Могилевская областная федерация футбола, а также футбольные клубы «Шахтер» (Солигорск) и «Витебск» выдвинули кандидатуру Вергейчика Юрия Васильевича, который в настоящий момент занимает должность Генерального секретаря БФФ.

Программы кандидатов будут представлены в ближайшее время, отмечает официальный сайт БФФ. Отчетно-выборная Конференция БФФ состоится 27 марта 2019 года.


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