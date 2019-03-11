Правитель Алжира отказался от пятого срока после массовых протестов 6 11.03.2019, 21:07

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Фото: KERA news

Правительство страны ушло в отставку.

Правитель североафриканского Алжира Абдель Азиз Бутефлика заявил, что не будет баллотироваться на пятый срок, сообщает Reuters со ссылкой на президентскую администрацию.

Также в сообщении администрации говорится, что президентские выборы, которые были назначены на апрель, будут перенесены. Новые сроки выборов не уточняются.

В начале марте оппозиция Алжира потребовала отставки президента.

82-летний Бутефлика находился у власти с 1999 года. С начала марта в стране десятки тысяч жителей Алжира вышли на протеста против его решения баллотироваться на новый срок. Президентские выборы в стране намечены на 18 апреля. Во время своего второго срока Бутефлика внес поправки в Конституцию, согласно которым президент может переизбираться неограниченное число раз.