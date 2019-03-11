В Минске в Красный костел вызывали спасателей 11.03.2019, 21:24

Фото: Еврорадио

В костеле возникли проблемы с проводкой.

Вечером 11 марта в Минске в Красный костел на площадь Независимости вызывали спасателей. Верующие говорили о задымлении и о том, что что-то случилось с проводкой.

Все двери бокового входа (работал только он) были раскрыты, чтобы костел проветривался. Внутри было темно и действительно немного пахло паленым. На улицу люди вышли самостоятельно, еще до приезда спасателей, передает euroradio.fm.

Официальная представительница столичного МЧС Ольга Мельченко позже рассказала, что сообщение о запахе дыма в храме спасатели получили в 18:48.

"Было оплавление изоляции электропроводки в зале без последующего горения, — говорит Мельченко. — Никто не пострадал. Эвакуацию не проводили".

Красный костел (костел святых Симеона и Елены) был построен в начале ХХ века. Памятник архитектуры включен в список историко-культурных ценностей Беларуси.