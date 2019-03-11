Песков: Путин не ответит на письмо сына отравленной «Новичком» британки 11.03.2019, 21:32

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Ранее Эван Хоуп направил письмо президенту РФ с просьбой добиться справедливости в деле о гибели его матери.

Владимир Путин не будет отвечать на письмо, направленное ему сыном гражданки Великобритании Дон Стерджесс, погибшей, по версии британской полиции, от отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок", передает svoboda.org.

На вопрос журналистов, не собирается ли Путин лично ответить на письмо британца, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Это совсем не обязательно". Он подчеркнул, что человеком, имеющим все полномочия говорить от имени Российской Федерации, является чрезвычайный и полномочный посол в Великобритании, назначенный указом Путина.

2 марта 20-летний Эван Хоуп, живущий в британском городе Эймсбери, направил письмо президенту России с просьбой добиться справедливости в деле о гибели его 44-летней матери – в том числе позволить допросить подозреваемых.

"Британская полиция полагает, что к смерти моей мамы причастны по меньшей мере двое граждан России, которые находятся под защитой вашего государства, – говорилось в письме. – Я обращаюсь к вам с просьбой дать возможность нашим офицерам допросить их по поводу этого убийства. Моя мать заслуживает справедливости".

30 июня 2018 года в городе Эймсбери были обнаружены мужчина и женщина в бессознательном состоянии. Пострадавшие были доставлены в больницу, где женщина умерла. Как установило следствие, 44-летняя Дон Стерджесс получила смертельное отравление после того, как распылила из флакона из-под духов, найденного на улице, жидкость себе на запястье. Следователи утверждают, что флакон, содержавший в себе смертельно опасное вещество "Новичок", был выброшен в располагающемся неподалёку городе Солсбери, где тем же "Новичком" в марте прошлого года были отравлены экс-полковник ГРУ России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Британские власти обвиняют Москву в причастности к отравлению Скрипалей. Полиция страны заявила, что следствие готово предъявить обвинение двум россиянам – Александру Петрову и Руслану Боширову, которые, как утверждается, являются агентами российской разведки и непосредственными исполнителями преступления. По версии следователей, они прибыли в Великобританию по фальшивым документам и нанесли яд на дверную ручку дома Сергея Скрипаля, после чего просто выкинули контейнер с веществом в помойку.

Осенью прошлого года Владимир Путин заявил, что "Боширов" и "Петров" – гражданские лица, не имеющие к отравлению Скрипалей никакого отношения. В тот же день оба подозреваемых дали интервью телеканалу Russia Today, в котором отрицали все обвинения и заявили, что ездили в Солсбери как туристы, чтобы посмотреть на "Солсберецкий собор, знаменитый своим шпилем". С тех пор они ни разу не выходили на связь.

Позже журналисты установили настоящие имена Боширова и Петрова: как утверждается в расследовании Bellingcat, на самом деле их зовут Анатолий Чепига и Александр Мишкин и они действительно сотрудники российской военной разведки.