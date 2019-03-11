Фотофакт: В Беларуси огурцы стоят почти в 10 раз дороже, чем в Польше 8 11.03.2019, 22:01

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иллюстрационное фото

Представляем фото ценников на огурцы в магазинах Беларуси, Польши, Литвы и России.

«Читаю про цены в Минске по 30 рублей (около 14 долларов). Высылаю для сравнения цены на огурцы грунтовые и тепличные в Польше — 5,99 злотых (1,6 доллара). Разница почти в 10 раз! Да и все продукты в Польше намного дешевле, несмотря на дорогие газ, электричество, зарплаты», — написал наш читатель из Польши. Tut.by собрал фото ценников на огурцы в магазинах Беларуси, Польши, Литвы и России.

В некоторых минских магазинах огурцы продают по 12 рублей за килограмм. За такую сумму можно купить как минимум килограмм качественной свинины. В целом же огурцы дешевле 7 рублей за килограмм сложно найти в продаже.

Ценник на огурцы в магазине Maxima в Вильнюсе. В пересчете на рубли — 3,84 рубля

Ценник на огурцы в московском магазине. В пересчете на белорусские рубли — от 5,5 до 5,8 рубля

Ценник на огурцы в магазине Biedronka в Белостоке. В пересчете на белорусские рубли — 5,1 рубля

Ценник на поврежденные огурцы в уличной палатке в Белостоке. В пересчете на белорусские рубли — 1,7 рубля

Ценник на испанские огурцы в польском магазине. В пересчете на белорусские рубли — 3,4 рубля

Ценник на огурцы в магазине Белостока. В пересчете на белорусские рубли — 5,1 рубля