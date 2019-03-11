В Эквадоре разбился самолет с кокаином 4 11.03.2019, 22:05

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Фото с сайта wikipedia.org

Самолет имел иностранную регистрацию.

Небольшой самолет, перевозивший партию кокаина, разбился в Эквадоре в провинции Манаби, сообщает в понедельник портал Comercio со ссылкой на полицию страны.

По данным правоохранителей, самолет имел иностранную регистрацию, а на борту находились два человека. Они получили ранения и были доставлены под охраной в больницу. Пока они отказываются давать показания, властям не удалось установить даже их гражданство, передает ria.ru.

После падения самолета начался пожар, поэтому часть кокаина сгорела на месте.