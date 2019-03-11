Украинский Трамп 3 Александр Мотыль

11.03.2019, 22:14

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Александр Мотыль

Фото с сайта hvylya.net

Американский эксперт о том, может ли Зеленский стать реформатором.

Комик Владимир Зеленский лидирует в избирательных рейтингах Украины и может стать ее следующим президентом. Некоторые аналитики считают, что Зеленский – это единственный шанс страны на реформы, и что он может оказаться тем, кто способен разрушить старую систему.

Способен ли Зеленский быть реформатором?

Короткий ответ: нет. И вот почему.

Американский политолог Самуэль Хантингтон как-то написал, что революция – это легче, чем реформы. Революция – это о разрушении вещей извне – и каждый может сделать это, от крестьянина с косой и рабочего с молотком до интеллектуала с револьвером. Реформы – это сложнее – гораздо сложнее, потому что это об изменениях вещей изнутри.

Реформаторы – люди, которые стремятся улучшить систему существующих политических, социальных, экономических и культурных институтов, одновременно являясь частью самой системы. А радикальные реформаторы – это те, кто хочет модифицировать существующие институты до такого уровня, чтобы изменить систему, частью которой они являются сами. Ни одна реформа, тем более радикальная, не является легкой. Обоим типам реформаторов необходимо иметь пять характеристик.

Во-первых, иметь глубокие знания о существующей системе институций. Если говорить конкретно, то им необходимо просто понимать как система правительственных институций работает: какая из них что делает, как создаются законы, как формируются бюджеты, как распределяются полномочия и власть внутри центра, на периферии, и между центром и периферией.

Во-вторых, реформаторам и радикальным реформаторам необходимо знать игроков – как тех, что занимают руководящие должности внутри системы реформирующихся институций, так и тех, которые имеют власть благодаря своим богатству, контактам или руководящим позициям вне формальных правительственных учреждений.

В-третьих, реформаторам и радикальным реформаторам необходимо иметь четкое понимание того, какие изменения и каких институций они настроены осуществить. Также они должны уметь конкретизировать, как именно это сделать. Они не могут просто обещать «улучшение» и обеспечить позитивные изменения. В отличие от революционеров, реформаторам необходимо иметь что-то вроде плана, который в деталях объясняет, как они надеются добраться из точки А в точку В, и с точки В в точку С.

В-четвертых, реформаторам и радикальным реформаторам необходимо иметь что-то вроде базы, которая в большей или меньшей степени поддерживает их видение. Должно быть аудитория – желательно внутри системы – которая хочет таких же изменений. Сами по себе реформаторы не могут сделать ничего, каким бы гением не обладали.

Наконец, реформаторы, особенно радикальные реформаторы, должны быть изворотливыми. Им необходимо заключать соглашения в накуренных залах, торговать лошадьми и верблюдами, находить компромиссы с сомнительными игроками, давать обещания, которые они не смогут сдержать, и нарушать обещания, которые все-таки смогут – потому что процесс изменения институтов изнутри предполагает постоянные переговоры с кем-либо и каждым, кто может послужить этим целям одновременно обеспечивая поддержку своим союзникам и электорату. Реформаторы и должны быть политиками в самом высоком смысле этого слова – именно тем сортом людей, которые заработали политике ее дурную славу.

Отвечает ли этим критериям Зеленский?

Боюсь, что не совсем.

Он явно не имеет глубоких знаний о существующей украинской системе институций. Так же не понимает он и как работают правительственные учреждения. Обратите внимание, что в этом нет его вины. Потому что он, в конце концов, шоумен и комик по профессии, и я убежден, что он знает все от А до Я в своем шоуменстве и комедиях.

Он явно не знает игроков – по той же причине. Он знает Игоря Коломойского, но печально известного днепровского олигарха (который помог уберечь Украину от российской агрессии в 2014-м и продолжает вносить немалый вклад в восстановление еврейской жизни) едва ли можно назвать эпицентром мира украинских политических игроков. На самом деле, это будет выглядеть как Зеленский против системы – или, чтобы более наглядно представить эту ситуацию, комик против глубинного государства Украина.

Он явно не имеет ясного понимания того, какие изменения всех систем он стремится принести, и не может конкретизировать, как эти изменения реализовать. Безусловно, Зеленский может нанять армию консультантов и самопровозглашенных реформаторов, которые обладают знаниями, которых ему не хватает. Это точно поможет, но только до определенной степени. В конце концов, человек, который не знает, чего хочет, будет иметь большие трудности хотя бы просто в выборе советников, которые разделяют ее видение – или его отсутствие как таковое. Американский президент Дональд Трамп может послужить здесь примером. Ожидайте, что советники Зеленского быстро разочаруются, как только поймут, что их босс не ориентируется в ситуации.

Зеленский явно не имеет базы внутри системы – потому что если и имеет, то это Коломойский, который вряд ли вписывается в способность Зеленского бороться с олигархами и коррупцией. Зеленский может иметь базу различных видов вне системы – своих избирателей на юго-востоке и среди молодежи. И украинский юго-восток – антиреформистский, в то время как украинская молодежь скорее всего направится на запад, как только поймет, что их надежды на немедленную трансформацию Украины развеялись.

Зеленский может быть изворотливым, хотя бы потому, что актеры и комедианты должны уметь притворяться. И является ли он таким уж непримиримо изворотливым? Мы не знаем.

Но мы знаем, что шансы Зеленского стать любым видом реформатора ничтожны. Разве что вы верите в то, что абсолютно ничего не изменилось к лучшему в Украине со времен 2014 года, и тогда Зеленский может только все усугубить. Он или остановит реформы в целом, или забросит страну в тот вид административного хаоса, на который только способен неопытный президент. Может ли Украина позволить себе хаотичного Трампа?

Александр Мотыль, профессор политологии Ратгерского университета, nv.ua