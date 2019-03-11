Трамп запросил у Конгресса $8,6 миллиарда на строительство стены 11.03.2019, 22:46

Дональд Трамп

Фото: Li Muzi / ZUMA

Белый дом в понедельник представил свой проект бюджета на 2020 год – на сумму 4,7 триллиона долларов.

В своей бюджетной заявке президент США Дональд Трамп призвал выделить 8,6 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой в целях сокращения нелегальной иммиграции.

Как отмечает корреспондент «Голоса Америки» Кен Бредемайер, требование Трампа выделить средства на строительство стены предвещает новую битву с законодателями в предстоящие месяцы третьего года его президентства. Видные представители Демократической партии сразу же обещали блокировать финансирование стены.

Бюджетный план Трампа также призывает к 5-процентному увеличению финансирования Пентагона и 5-процентному сокращению его невоенных расходов, но не предусматривает сокращений бюджета популярных программ в сфере здравоохранения и пенсионного обеспечения. Военные расходы предлагается увеличить с 715 до 750 миллиардов долларов.

По словам высокопоставленного представителя администрации, план призывает провести сокращения во многих программах, которые Белый дом считает «расточительными».

Несмотря на это, по прогнозам администрации, дефицит бюджета в следующем фискальном году составит 1,1 триллиона долларов.

Трамп проиграл первый раунд борьбы с Конгрессом по поводу финансирования стены: законодатели отказались выделить средства конкретно на этот проект, хотя выделили 1,4 миллиарда долларов на возведение заграждений. В итоге Трамп объявил чрезвычайное положение, чтобы получить деньги в обход Конгресса, задействовав средства из других источников.

На этой неделе Сенат может вслед за Палатой представителей принять резолюцию об отмене чрезвычайного положения, хотя, судя по всему, в Конгрессе на наберется двух третей голосов, чтобы преодолеть вероятное президентское вето. Против чрезвычайного положения также были поданы многочисленные судебные иски.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в Сенате Чак Шумер в совместном заявлении в воскресенье выразили надежду, что президент «усвоил урок» после затяжной приостановки работы федерального правительства, которая была спровоцирована спором о финансировании стены.

По их словам, Трамп «причинил ущерб миллионам американцев и вызвал повсеместный хаос, безответственно допустив «шатдаун» в попытке получить свою дорогостоящую и неэффективную стену». «Конгресс отказался финансировать его стену, и ему пришлось признать поражение и возобновить работу правительства. То же самое случится, если он предпримет новую попытку», – говорится в заявлении.

Однако советник Белого дома по экономике Ларри Кадлоу в воскресенье заявил, что призыв Трампа построить стену обоснован, хотя опросы показывают, что большинство избирателей против этой инициативы.

«На границе кризис. На мой взгляд, президент убедительно это доказал. Это кризис и в экономике, и в сфере преступности и наркотиков, и в гуманитарной сфере», – заявил Кадлоу.

И.о. директора Управления по административным вопросам и бюджету Расс Вохт назвал бюджетный план Трампа «воплощением фискальной ответственности».

По его словам, администрация сделала упор на «сдерживании безответственных трат Вашингтона». Однако предлагаемые меры позволят сбалансировать бюджет только через 15 лет, когда Трамп уже покинет президентский пост, даже если он будет переизбран.

Запрос президента прокомментировал госсекретарь Майк Помпео.

«Сегодня президент Трамп запросил 40 миллиардов долларов на 2020 финансовый год на бюджет Госдепартамента и Американского агентства международного развития (USAID), – говорится в заявлении главы внешнеполитического ведомства США. – Этот запрос подтверждает обязательство президента защищать нашу страну и ставить (интересы) Америки на первое место».

По словам Помпео, «бюджет сосредоточивает ресурсы на защите граждан США, повышении уровня благосостояния Америки и поддержке наших союзников и партнеров».

Бюджет на 2019 год превышает 4,4 триллиона долларов, а дефицит, как ожидается, составит 1 триллион долларов – в значительной степени из-за сокращений налогов, которые Трамп провел в 2017 году. Кроме того, есть признаки, что рост американской экономики, в прошлом году составивший 2,9 процента, замедляется.