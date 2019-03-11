Через несколько лет половина белорусов может остаться без жилья 9 11.03.2019, 23:33

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иллюстрационное фото

Какая судьба в ближайшее время ждет наши хрущевки и брежневки.

Мучительный и трагический снос ветхих домов в Москве не привлек большого внимания в Беларуси. Между тем, такая же судьба в ближайшее время ждет наши хрущевки и брежневки. Причем нового жилья государство может и не предоставить.

Переработка мусора и даже запуск Островецкой АЭС – не самая актуальная проблема жилищно-коммунального хозяйства Беларуси, уверен гость программы на «Белсате» директор учреждения «Эффективное управление зданиями» Владимир Новосяд.

Специалист отмечает, что большая часть жилищного фонда, построенного в 1960-70-е годы, буквально через пару лет может исчезнуть с карт городов. У этих домов просто закончится срок эксплуатации.

«Мы уже пришли к необходимости сноса старого жилищного фонда. Жизненный цикл домов этой серии, исходя из проектов, закончится в 2020-22 году. Если посмотреть на районы, в которых мы живем, то это фактически уже не районы, а будущие строительные площадки. То есть вы понимаете глубину трагизма этой ситуации», – говорит Владимир Новосяд.