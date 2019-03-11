В Литве пройдет референдум о двойном гражданстве 11.03.2019, 23:06

Референдум о двойном гражданстве пройдет вместе с первым туром президентских выборов.

12 мая в Литве пройдет референдум о двойном гражданстве. Он состоится вместе с первым туром президентских выборов, передает «Радио Польша».

Референдум должен определить, будет ли внесена поправка в Конституцию Литвы, согласно которой граждане смогут сохранять гражданство Литовской Республики, приобретая гражданство другой страны, отвечающей критериям европейской и трансатлантической интеграции.

Сторонники двойного гражданства считают, что это позволит сохранить связи с литовской диаспорой.

Критики опасаются, что национальные меньшинства (в первую очередь русскоязычные с постсоветской идентичностью, среди которых есть также часть поляков из окрестностей Вильнюса) могут быть использованы в таком случае Россией.

В настоящее время двойное гражданство в Литве может быть у детей, родившихся за границей, а также у литовцев, вступивших в брак с иностранцами.

Право на двойное гражданство в Литве также имеют те, кто покинул страну до восстановления независимости 11 марта 1990 года, и их потомки.

Литва первой из советских республик провозгласила свою независимость от СССР.