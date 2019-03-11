Может ли футбольный клуб из Беларуси выступать в чемпионате другой страны? 11.03.2019, 23:18

Варианты есть, но не все так просто.

На наш взгляд, участие белорусского футбольного клуба в чемпионате другого государства является возможным.

Подобные примеры известны. Например, "Вадуц" из Лихтенштейна в настоящее время принимает участие в чемпионате Швейцарии. Правда, обладает статусом "гостевой команды", который не позволяет представлять Швейцарию в Лиге чемпионов.

Представляется, что для участия в первенстве другого государства белорусский футбольный клуб изначально должен прекратить свое членство в белорусской национальной федерации.

В соответствии с пунктом 3.12 Устава Ассоциации Белорусская федерация футбола (далее — АБФФ) член АБФФ вправе по своему усмотрению выйти из АБФФ по окончании финансового года. С этой целью он должен подать письменное заявление в Исполком не позднее трех месяцев до окончания финансового года. В этом случае он несет субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации пропорционально своему вступительному взносу в течение двух лет с момента выхода, если эти обязательства возникли во время его членства в Ассоциации.

Полагаем, что выход с целью участия в первенстве другого государства возможен в случае полного исполнения действующих у члена Ассоциации обязательств (в том числе по погашению какой-либо задолженности), так как наличие неисполненных обязательств может стать препятствием для приема в члены другой футбольной федерации / заявки на участие в соревновании иной страны.

После прекращения членства в одной национальной федерации футбольный клуб должен стать членом другой национальной федерации. При этом представляется логичной необходимость получения разрешения УЕФА на подобный "переход" футбольного клуба из одной федерации в другую.

Полагаем, что вышеуказанная процедура смены "спортивного гражданства" футбольного клуба может занять не один год.

В заключение отметим, что регламентирующие документы УЕФА / ФИФА исходят из необходимости следования принципам честной игры. Применительно к данной ситуации это означает, что любой новый клуб должен начинать участие в национальном первенстве с заявки в низшую по статусу лигу, так как заявившись сразу в высшую лигу такой клуб займет место другого клуба, что будет противоречить принципу fair play.

Например, вышеупомянутый "Вадуц" начинал участие в чемпионате Швейцарии с третьей лиги (5-й, низший, уровень чемпионата страны).

Алексей Корочкин, старший партнер Юридической группы "Бюро 24", председатель Спортивного третейского суда при ОО "Белорусский республиканский союз юристов", pressball.by