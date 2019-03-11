Трамп поддержал отмену перевода часов в США
- 11.03.2019, 23:28
Время в США переводят с 1966 года.
Президент США Дональд Трамп в понедельник поддержал отмену перевода часов с летнего на зимнее время.
Он не против использования в Соединенных Штатах летнего времени на постоянной основе.
Летнее время в США впервые ввели впервые 101 год назад и отменили на следующий год.
"Я не против перехода на постоянное летнее время", - написал Трамп в Twitter.
Making Daylight Saving Time permanent is O.K. with me!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 марта 2019 г.
В 1966 году в США был принят закон, который установил перевод времени дважды в год.