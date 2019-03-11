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Трамп поддержал отмену перевода часов в США

  • 11.03.2019, 23:28

Время в США переводят с 1966 года.

Президент США Дональд Трамп в понедельник поддержал отмену перевода часов с летнего на зимнее время.

Он не против использования в Соединенных Штатах летнего времени на постоянной основе.

Летнее время в США впервые ввели впервые 101 год назад и отменили на следующий год.

"Я не против перехода на постоянное летнее время", - написал Трамп в Twitter.

В 1966 году в США был принят закон, который установил перевод времени дважды в год.


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