Bloomberg узнал о частичном прекращении добычи нефти в Венесуэле 11.03.2019, 23:41

Добыча нефти в стране снизилась более чем на 50% из-за отключения электроэнергии.

В Венесуэле из-за отключения электричества остановили работу ряда предприятий государственной нефтяной компании PDVSA, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Собеседник агентства не уточнил число предприятий, которые затронул блэкаут. По данным консалтинговой компании Energy Aspects, добыча нефти в Венесуэле упала до 500 тыс. барр. в день по сравнению с 1,1 млн барр. в день в январе. «Работы на основных объектах приостановлены», — сообщила Energy Aspects своим клиентам.

По словам источника агентства, министерство нефти должно уже на этой неделе официально отчитаться об уровне добычи нефти в марте. PDVSA и министерство отказались комментировать Bloomberg информацию о приостановке работы.