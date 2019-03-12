Зрелищ! Виктор Горбачев

12.03.2019, 8:10

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Виктор Горбачев

Фото: Facebook

Игра на публику продолжается.

Ни дня без посадки. Чем ближе выборы - чем чаще посадки. Борьба с коррупцией набирает обороты. Как бы. Народ покупает попкорн и балдеет перед экранами телевизоров. Зрелищ! Зрелищ! Бурные аплодисменты. Так им и надо!

Так вот, кто виноват в том, что маленькие зарплаты и вообще, жизнь дала трещину. Нет-нет. Не Лукашенко и его ближайшее окружение. Как вы могли такое подумать то?

Виноваты "сволочи". Ну, враги, сидящие в креслах во главе предприятий и холдингов. Мэры, сэры и пэры разные, генеральные и прочие руководители. Всех под корень! Ух! Покажем кто в доме хозяин. И вот уже так 25 лет. Тогда начинали с истерической пропаганды по борьбе с коррупцией. С ящика гвоздей. А сейчас? А сейчас она повальная и везде. Вагонами. Составами. Эшелонами! Прут все что можно. Значит, надо иногда и "ловить". Главное, чтобы народ поверил в эту борьбу. За 25 лет не побороли, этого срока мало. Но! Но точно победим. Еще лет 10-15 доверия управления - и победа будет на пороге счастья. У ног этого многострадального народа. Или народца? И тогда страна заживет! И тогда! Тогда уж точно всем по 500 обеспечено будет на деле.

Вчера сообщили об аресте очередного гендиректора фармацевтического холдинга. И знаете что? Даже не дослушал и не дочитал эту новость. Все предсказуемо и понятно. Обыденность, к которой шли 25 лет. Или - четверть века. Садить, садить и еще раз садить - основной посыл перед как бы выборами. Доить, доить и доить. Все идет к тому, что скоро, перед назначением на должность кого либо, сначала ему будет предложено пару лет до этого отсидеть, заплатить мзду и лишь потом засесть в кресло. Типа, авансом.

А вообще то уже и не смешно. Реально, вор на воре и вором погоняет. Такое ощущение, что живут последние дни и надо срочно разворовать еще то, что не успели.

Самолеты, вертолеты. фазенды, унитазы золотые, девки, бабло с мерседесами! Вы совсем там уже очумели-то? На том свете карманов нет! Вообще нет!

Вот куда? В какие щели планируете пихать себе все нажитое "честным" трудом? Три замшевых куртки, два магнитофона!

Опомнитесь! Остановитесь! В стране столько колхозов обанкротившихся нет, сколько посадили и сколько еще планируют! Всем не хватит. Хотя? Пилорам много. Можно и туда. Пока лес пилится и вывозится из страны. Пока он есть еще.

В ногу, товарищи! В ногу! В светлое будущее вместе и своим особенным путем!

Игра на "публику" продолжается.

Виктор Горбачев, «Фейсбук»