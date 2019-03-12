10 машин за $4 тысячи, которые можно купить прямо сейчас 12.03.2019, 8:19

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Обзор автомобильного рынка Беларуси.

На сайте myfin.by посмотрели, какие машины можно найти на Куфар Авто, если ваш бюджет на покупку машины — около $4 000 в эквиваленте. В подборке — авто не старше 2000 года, без вмятин и «жуков» на кузове. Выбор комментирует независимый эксперт Маша Вашкевич (AvtoMasha) — инструктор по контраварийной подготовке, автоблогер, ведущая «Автопанорамы».

1. Renault Clio 3

8 300 р. ($3 872)

Год выпуска: 2006

Пробег: 200 000 км

КП: механика

В 2006 году Renault Clio получил титул автомобиля года — машина весьма резвая, хорошо управляемая на поворотах. У хэтчбэка достаточно просторный салон и относительно высокая крыша, так что, даже если вы высокого роста, сидеть все равно будет комфортно. С безопасностью у Clio 3 серии тоже все в порядке — по результатам тестов EuroNCAP авто получил 5 звезд из пяти.

Маша Вашкевич:

— Двигатель 1.5 литра для такой крохи — на такой машине можно и погонять. Французы считаются надёжными, кроме электрики, но в простой машине с механической коробкой передач нечему ломаться. Дополнительный плюс в том, что марка распространенная — не будет проблем с обслуживанием.

Уровень цен

Цены на модели, выпущенные в начале 2000-х, стартуют от $2 000. Авто 2008 года выпуска будет стоить от $4 300. Тем, кто хочет купить машину 2010 года, стоит рассчитывать на $5 800-6 000. Машина 2013-2014 года будет стоить от $9 700.

2. Ford Fiesta mk6

8 600 р. ($4 012)

Год выпуска: 2007

Пробег: 136 000 км

КП: механика

Ford Fiesta 2007 года выпуска на Куфаре можно найти за 8 600 рублей или чуть больше $4 000 в эквиваленте. Под капотом хэтчбэка — бензиновый двигатель объемом 1,3 литра. Машина полностью обслужена, с техосмотром до мая 2019 года. В моторе и коробке — свежее масло, залит свежий антифриз. Владелец согласен на проверку диагностикой — а значит, серьезных недостатков в авто нет. В цену продажи входят два комплекта резины.

Маша Вашкевич:

— Не стоит верить на слово, если продавец обещает новые технические жидкости и два комплекта резины в комплекте — пусть покажет документы с СТО. Шины проверяйте не только по остаточному протектору, но и по сроку годности. Постарайтесь невзначай поинтересоваться, как хранились колеса и когда они были произведены.

Если шины были выпущены 5 лет назад, ими не стоит пользоваться, даже если они хорошо выглядят — новые бюджетные шины гораздо безопаснее, чем просроченный премиум.

Уровень цен

Ford Fiesta, выпущенный в 2000 году, на Куфаре можно найти за $1600-2500. Машина 2004 года выпуска будет стоить около $3400. Цены на модели 2007 года, начинаются от $4 000. Стоимость более «молодых» экземпляров, выпущенных после 2010 года, может доходить до $7900-8000.

3. Citroen Xsara Picasso

8 460 р. ($3 947)

Год выпуска: 2003

Пробег: 339 000 км

КП: механика

В ценовой категории «до 4 000» можно найти машину и для большой семьи. Например, минивэн Citroen Xsara Picasso. Авто выпущено в конце 2003 года, начало эксплуатации — февраль 2004. В машине установлен дизельный двигатель объемом 2 л., есть круиз- и климат-контроль. Бонусом для покупателя будет комплект летней резины на литых дисках.

Маша Вашкевич:

— Преимущество машины — ее вместительный салон с пятью полноценными пассажирскими местами. Автокресло можно установить посередине — это удобно и безопасно. Вариант подойдет для семьи, у которой 3 ребенка, а бюджет на покупку машины строго ограничен.

Этот минивэн на рынке можно найти с бензиновым или дизельным двигателем. Я рекомендую брать дизель, потому что он более мощный — на машине такого веса бензиновому двигателю будет тяжеловато. К тому же на одном и том же объеме дизель будет экономичнее бензина.

Уровень цен

Авто начала 2000-х можно найти в продаже за $2800, но стоит учесть, что машины в таком ценовом сегменте скорее всего будут иметь явные повреждения. Без видимых изъянов машины начала 2000-х можно найти за $3200-3300. Минивэны, выпущенные в 2004-2005 обойдутся покупателю в $3800-5000.

4. Nissan Micra k12

8 559 р. (3 993 $)

Год выпуска: 2004,

Пробег: 160 000 км

КП: механика

Тем, кому по душе малолитражки, стоит обратить внимание на Nissan Micra 2004 года выпуска. У хэтчбэка бензиновый двигатель, объемом 1,2 литра, пробег — 160 000 км.

Летом 2018 у машины была перебрана подвеска, в январе 2019 заменены расходники, поддон и масло в коробке. На сидениях – чехлы, на полу — оригинальные коврики. Есть бортовой компьютер, кондиционер, на руле расположены кнопки управления мультимедиа. На передних колесах — новая зимняя резина. Есть техосмотр до июля и страховка. Владелец согласен на любые проверки, правда, за счет покупателя.

Маша Вашкевич:

— Машина по описанию хороша. То, что проверки за счёт покупателя — это правильно, но я бы торговалась, чтобы при подписании договора разделить эту сумму пополам. Кстати, на все заявленные работы имеет смысл просить документы, иначе это просто слова. То, что колеса разные по осям — это плохо. Предыдущий хозяин экономил за счет безопасности. Резину придётся докупать ещё на 2 колеса, а если этой марки нет в продаже, то на все четыре.

Уровень цен

Цены на Nissan Micra начала 2000-х стартуют от $1900 долларов за авто в кузове купе. За досмотренный хэтчбэк 2002 года выпуска без «жучков» по корпусу и других проблем, продавцы просят $3300-3900.

5. Skoda Fabia

8 110 р. ($3 784)

Год выпуска: 2009

Пробег: 269 533 км

КП: механика

Skoda 2009 года за $3 786 — потенциально выгодное приобретение. Машина покупалась у официального дилера, один хозяин. Авто с передним приводом и дизельным двигателем 1,4 л. Один из плюсов — механическая коробка передач, ведь запас работы у механики больше, как и возможности для контроля машины. В то же время машине требуется замена АКБ и ГРМ. Но даже с покупкой и установкой запчастей, машина все еще укладывается в категорию «до 4 000».

Маша Вашкевич:

— Если бы я покупала машину, побежала бы за ней первая. И вот почему: машина от официального дилера — это значит, что ее уже проверили, прежде чем выставлять на рынок. Да, у дилера она чуть дороже, чем если покупать напрямую, зато без сюрпризов. По поводу аккумулятора переживать не стоит — это редкость и удача взять авто с живым аккумулятором. Многие продавцы специально ставят «убитый» АКБ в машины на продажу, и в теплое время года покупатель скорее всего этого не заметит. Здесь же продавец честно говорит о том, что потребуется замена.

Уровень цен

Цены на Skoda Fabia начала 2000-х установились на уровне $2800-3000. Модели 2007-2008 года можно найти за $3700-4000. Покупая машину, выпущенную в начале 2010-х, стоит рассчитывать на $5600-6000. Авто после 2015 года обойдется в $10000-11000.

6. Mazda-Premacy Restyling

7 440 р. ($3 474)

Год выпуска: 2002,

Пробег: 290 000 км

КП: механика

Машина выпущена в 2002 году. Владелец пишет, что авто в идеальном состоянии: нет проблем по кузову, отлично работает мотор. Около 1000 км назад было проведено ТО с заменой комплекта ГРМ, задних тормозных дисков и колодок, масла и фильтров. Коробка передач — механика, передний привод. В комплекте стоит защита от угона, кондиционер, легкосплавные диски.

Маша Вашкевич:

— Пробег 300 000 для дизеля — это нормальное состояние. Понятно, что за столько времени машина скорее всего побывала в ДТП. Вопрос в том, насколько серьезные они были и готов ли хозяин честно говорить о них. Если владелец согласен на проверку авто, а пробег реальный, стоит посмотреть.

Уровень цен

Mazda Premacy, выпущенную в 2000 году, можно найти за $2300-2700. Машина на несколько лет моложе будет стоить уже $3000-3500. Разбежка по ценам зависит от состояния авто и его комплектации.

7. Opel Astra

8 450 р. ($3 942)

Год выпуска: 2005

Пробег: 171 000 км

КП: механика

Opel Astra 2005 года выпуска в кузове универсал на Куфаре продают за 8450 рублей или $3 945 долларов. У машины дизельный двигатель объемом 1,6 литра, новый аккумулятор и аккуратный салон. Хозяин готов к разумному торгу.

Маша Вашкевич:

— По соотношению цена/качество модель однозначно достойна внимания. Плюс машины в том, что она очень неприхотлива в обслуживании, а найти нужные запчасти для Opel будет очень просто.

Кстати, если вы покупаете любой подержанный автомобиль, первым делом стоит заменить тормозную жидкость. Исключение может быть только в одном случае — у вас на руках есть документы с официального СТО о том, что ее уже меняли.

Уровень цен

Opel Astra по-настоящему «народный» автомобиль — выносливая лошадка для тех, кто не любит переплачивать. Модели начала 2000-х на Куфаре сейчас можно найти за $2500 — 3000 или $5300 — 6400 рублей. Машина 2010 года будет стоить уже от $6 000, что эквивалентно 12 858 рублей.

8. Peugeot 1007

8 580 р. ($4 003)

Год выпуска: 2005

Пробег: 143 000 км

КП: автомат

Еще недавно эта двухдверная машина 2005 года выпуска стоила дешевле $4000, но скачки курса добавили к цене несколько долларов. Справедливости ради стоит отметить, что это вряд ли станет препятствием для покупки.

Особенность авто в том, что двери со стороны водителя или пассажира можно открывать и закрывать пультом управления, что будет удобно, если парковаться нужно в стесненных условиях. Peugeot укомплектован двигателем объемом 1,6 л. (110 л.с.) и роботизированной коробкой передач. Задние диски, колодки, тросы ручника новые, недавно было заменено сцепление.

Задние сидения салона регулируются по наклону спинки, двигаются вперед-назад. При необходимости их можно сложить, чтобы получился большой вместительный багажник. С машиной новому владельцу достанется комплект шин «зима» и «лето» (2 колеса).

Маша Вашкевич:

— Машина очень комфортная для города. В первую очередь рекомендую ее тем, кто ищет свое первое авто. А также водителям, для которые вынуждены парковаться там, где места всегда не хватает. Что касается колес, то, если машину «переобували» по 2 колеса, скорее всего придется покупать новые шины на все четыре — хорошее основание для торга.

Уровень цен

Экземпляр редкий — на рынке представлено всего несколько таких автомобилей, поэтому точно определить уровень цен невозможно.

9. Mazda 2

8 000 р. ($3 732)

Год выпуска: 2005,

Пробег: 170 000 км

КП: механика

Mazda 2 в кузове хэтчбэк, выпущенную в 2005 году, можно купить за $3 740. У машины бензиновый двигатель, объемом 1,3 литра, механическая коробка передач и передний привод. Заявленный пробег — 170 000 км.

Маша Вашкевич:

— Для этой модели легко найти запчасти, поэтому проблем с ремонтом у нового владельца не возникнет. Неплохой авто для города, стоит рассмотреть. И да, у Mazda очень красивый красный цвет.

Уровень цен

В зависимости от комплектации и состояния авто, машину 2005-2006 года выпуска можно найти за $3500-4000. Автомобили 2008-2009 годов будут стоить $5000-6000, а за комплектацию 2010 года придется отдать $6300-7400.

10. Subaru Forester

8 031 р. ($3 750)

Год выпуска: 2000,

Пробег: 285 000 км

КП: механика

В категории «до $4 000» на Куфар Авто можно найти даже полноприводный Subaru Forester. Под капотом машины — бензиновый двигатель в 2,5 литра, благодаря чему автомобиль справляется даже с серьезным бездорожьем. В объявлении указано, что последние 12 лет у машины был один хозяин. Судя по фото, кожаный салон в отличном состоянии. Продавец утверждает, что с двигателем, коробкой передач, сцеплением, электроникой тоже все в порядке. Немаловажный плюс — машину готовы продать в лизинг или кредит.

Маша Вашкевич

— 285 тыс. для такой машины — небольшой пробег. Авто, скорее всего, любимое, досмотренное и ухоженное — все же 12 лет в одних руках! Есть фаркоп, значит можно перевозить прицеп. С другой стороны, если есть фаркоп, двигатель мог работать под нагрузкой — на проверку лучше не скупиться. Зато Subaru невероятно вместителен и тяговит.

Уровень цен

Найти Subaru за $3700 — редкая удача. Обычно на машины 2000 года цены стартуют от $4300. Forester 2005 года будет стоить от $5500, за машину 2007-2008 года придется отдать $7500-9000. Цены на модели выпуска 2010 года и позже начинаются от $12300.