Парламент Венесуэлы ввел режим чрезвычайного положения 12.03.2019, 8:35

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Фото: AP Photo/Fernando Llano

Накануне к этому призвал президент Хуан Гуаидо.

В понедельник, 11 марта, Национальная ассамблея Венесуэлы объявила о введении в стране режима ЧП в связи с отключением электроэнергии, сообщает Reuters.

"В Венесуэле нет ничего нормального, и мы не допустим, чтобы эта трагедия считалась нормальной, поэтому нам нужен этот указ о режиме чрезвычайного положения", - заявил временный президент Венесуэлы Хуан Гуаидо в ходе заседания.

Как отмечает агентство, конституция Венесуэлы позволяет президенту объявлять о чрезвычайном положении на фоне катастроф, которые "серьезно подрывают безопасность нации", но прямо не говорит, какое практическое влияние окажет такая декларация.

Ранее сообщалось, что Гуаидо направил в Национальную ассамблею запрос о введении в стране режима ЧП сроком на 30 дней из-за катастрофы, связанной с перебоями в электроснабжении.

Гуаидо предлагал обязать армию Венесуэлы мобилизовать все необходимые силы для защиты жизненно важных объектов и сотрудников компании Corpoelec.