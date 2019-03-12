В Беларуси планируют по-другому формировать цены на услуги ЖКХ 12.03.2019, 8:48

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Власти издали директиву №7.

В Беларуси планируют изменить систему образования цен на услуги жилищно-коммунальных организаций с учетом опыта Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов, пишет myfin.by.

Согласно директиве №7 «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны», нужно определиться до 1 декабря с порядком формирования тарифов на ЖКУ для населения и юридических лиц.

Как отметил министр, «возникают многие домыслы и звучит критика, что тарифообразование непрозрачное».

В министерстве полагают, что механизм планово-расчетных цен будет правильным превратить в порядок формирования тарифной политики. Таким образом можно изменить систему формирования цен.

«Возможно, она будет усовершенствована с учетом опыта Министерства антимонопольного регулирования и торговли», – считает Александр Терехов.

Напомним, что недавно гомельчанин Вячеслав Заборонский подсчитал, что белорусы на сегодняшний уже оплачивают 800% «коммуналки».