Cлабость Путина и других диктаторов Дэвид Петреус, Шелдон Уайтхаус, The Washington Post

12.03.2019, 8:59

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США могут использовать «ахиллесову пяту» незаконных режимов.

С момента окончания холодной войны прошло 30 лет, и мир снова раскололся на два противоборствующих лагеря с противоположными взглядами на организацию общества. По одну сторону стоят такие страны как США, в основе которых лежит соблюдение неотъемлемых прав личности и власть закона. По другую находятся государства, где власть сконцентрирована в руках одного-единственного человека или клики, которая подотчетна только себе самой и насквозь пропиталась коррупцией.

Вашингтон в последние годы весьма неоднозначно смотрит на то, в какой мере Америка должна содействовать распространению демократии и защите прав человека за рубежом, что вызывает серьезную тревогу. А авторитарные режимы предпринимают все более агрессивные и изобретательные попытки экспорта своих ценностей в ущерб США и их союзникам. Российский президент Владимир Путин и прочие самовластные правители упорно работают над превращением коррупции в оружие и в инструмент внешней политики, незаконно и тайно используя деньги для усиления влияния на другие страны, для ослабления власти закона и для перестройки иностранных государств по собственному клептократическому образу и подобию.

В этом плане борьба с коррупцией превращается в нечто большее, чем в правовой и нравственный вопрос. Она становится вопросом стратегическим и ведется в рамках соперничества великих держав.

Но коррупция не только является могущественным оружием, взятым на вооружение авторитарными противниками Америки. Во многих случаях она также помогает этим режимам сохранять свою власть, являясь при этом их ахиллесовой пятой.

Для таких личностей как Путин существование основанного на верховенстве права американского мира является угрозой. Обогащаясь умопомрачительными темпами за счет использования служебного положения в личных целях, эти люди живут в страхе перед тем, что их воровство будет полностью разоблачено, и что пример США вдохновит российский народ на борьбу за лучшую жизнь.

Коррумпированным режимам также хорошо известно, что стремясь ослабить власть закона во всем мире, они в то же время в значительной степени зависят от нее. В отличие от эпохи холодной войны, когда советский блок был изолирован от мировой экономики и держался на вере в коммунистическую идеологию, сегодняшние самовластные правители и их приспешники стремятся тратить и прятать свои богатства в демократических странах, где им хочется делать покупки, покупать недвижимость, лечиться и учить своих детей.

Как это ни парадоксально, клептократы зациклились на переводе своих состояний в Соединенные Штаты и им подобные страны по той простой причине, что там власть закона защищает их богатство. Накопив свои состояния незаконным путем, эти люди прекрасно понимают, что обязательно найдется другой человек, более тесно связанный с властью, и что этот человек может их ограбить и лишить украденного, если оно будет находиться дома, а не за рубежом.

К счастью, Соединенные Штаты начали предпринимать шаги для того, чтобы ужесточить меры защиты, предоставляемые законом, и начать борьбу со своими зарубежными противниками. Принятый в 2016 году Закон Магнитского, например, стал мощным новым инструментом для борьбы с коррупцией по всему миру, и он все чаще находит свое применение. Но сделать предстоит намного больше.

В частности, Соединенные Штаты должны помешать клептократам и их агентам тайком переводить деньги в мир, где главенствует закон, и где они открывают счета или скрывают свои активы за фасадом подставных компаний-пустышек. Если не закрыть лазейки и не пресечь эти хитрости, иностранное влияние на американскую демократию будет усиливаться, как и угроза национальному суверенитету США.

Конгресс должен ужесточить законы о финансировании избирательных кампаний в целях усиления их прозрачности с учетом того, что американские выборы несомненно подвергаются манипуляциям противников США.

В то же время, Соединенные Штаты должны активнее и целенаправленнее выявлять и искоренять коррупцию за рубежом. Министерство финансов разработало совершенные методы ведения финансовой разведки в ответ на угрозу терроризма и оружия массового уничтожения. Пришло время расширить эти усилия и приступить к отслеживанию, разоблачению и срыву коррупционной деятельности авторитарных противников США и их союзников.

Но ужесточение законов страны не является заменой традиционных форм американской власти и влияния, к которым относится военная сила и экономический динамизм. Однако такие меры способны обеспечить дополнительный набор средств по укреплению национальной безопасности.

В условиях усиления международной борьбы между властью закона и коррупцией Соединенные Штаты не могут себе позволить придерживаться нейтралитета. Попустительство взяточничеству и клептократии за пределами американских границ может превратить США в пособника этих преступлений, что будет иметь самые плачевные последствия для репутации страны на международной арене и для благосостояния американцев.

Дэвид Петреус — генерал армии в отставке, бывший директор ЦРУ, Шелдон Уайтхаус — американский сенатор из Род-Айленда, The Washington Post