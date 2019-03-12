«Многодетные семьи будут выселять из Минска на периферию?» 12.03.2019, 9:07

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Заявления Лукашенко и его чиновников – это взаимоисключающие параграфы.

Скандально известная экс-министр труда Беларуси, а ныне зампред «совета республики» Марианна Щеткина заявила 10 марта о том, что белоруски слишком мало и слишком поздно рожают детей.

«То, что рождаемость в последнее время упала, — это очень тревожит всех. Настораживает, что период рождения первого ребенка приблизился к 30 годам», — сказала чиновница.

Социально-демографическую ситуацию в Беларуси сайту Charter97.org прокомментировал экономист Лев Марголин.

- Насколько обоснованы «тревоги» Марианны Щеткиной? Как вы оцениваете демографическую ситуацию в нашей стране?

- Эта ситуация беспокоит не только чиновницу Щеткину. Она беспокоит всех думающих белорусов.

Но проблема заключается в том, что такая демографическая ситуация как раз и вызвана действиями существующей власти, то есть самой Марианны Щеткиной и ее «коллег».

При этом Щеткина не замечает, что ее высказывания в бытность министром труда и сегодняшние противоречат друг другу. С одной стороны, она утверждает, что нужно рожать, а с другой – что нужно крутиться на двух-трех работах. Интересно, а сама чиновница знает, как крутиться на двух-трех работах и улучшать демографию? Или она считает, что муж должен крутиться даже не на двух, а на трех и больше работах, чтобы жена выполняла вторую часть «завета» – сидела дома и рожала, рожала, рожала…

На самом же деле у нашей власти никакой продуманной стратегии на этот счет нет. Поэтому высказывание Щеткиной не стоит воспринимать всерьез. Они носят ситуативный характер. Если есть проблемы с заработками – будут высказывания о том, что надо крутиться. Если с демографией – будут заявления, что нужно рожать.

Что им «нужно», чиновники Лукашенко знают, а вот как это сделать – их это особо не интересует.

Ведь и сам Лукашенко совсем недавно заявил на «Большом разговоре» о том, что семьи с тремя детьми должны получать бесплатную квартиру от государства.

- И как вы прокомментируете это заявление?

- Популизм – он на то и популизм, что ограничивается голыми заявлениями. Если Лукашенко попытался бы это сделать, то белорусская экономика очень быстро бы развалилась. Она и сейчас трещит по швам, но в таком случае ее распад был бы стремительным и окончательным.

Но так сложилось, что Лукашенко может делать любые заявления, не выполняя их. По его высказываниям можно написать целое собрание сочинений. Например, насчет троих детей он когда-то сказал: первые два ребенка ваши, а третий – это мой. Это можно было понимать как то, что государство берет на себя вообще все расходы о третьем ребенке, включая полное финансирование его воспитания и образования.

Правительство таких «смелых» заявлений пока не делает, потому что с него есть кому спросить. Лукашенко же может говорить, что угодно – все равно уже никто не верит, что это может осуществиться.

Тем более, что его высказывания, как и заявления его чиновников, часто содержат взаимоисключающие параграфы.

Вначале он заявил о том, что многодетным семьям нужно жилье, а буквально вчера – о том, что Минск не резиновый и пора прекратить строить там новые дома, а людей переселять в города спутники.

Это еще раз подтверждает, что продуманной социальной политики нет, а есть голый популизм и ничего больше.

Допустим, Минск – не резиновый, хорошо. Строительства в Минске не будет. Возникает вопрос: что делать с теми семьями, которые решат рожать третьего ребенка? Их что – будут выселять на периферию? А как их там обеспечить рабочими местами?

Это снова доказывает: никакой стратегии и системы у властей нет, есть только ситуативные метания из стороны в сторону. Сегодня обсуждают демографию – надо говорить про «бесплатные» квартиры. Завтра обсуждают градостроительные проблемы Минска – значит надо ограничить население столицы и переселять людей в спутники.

Хорошо, стройте жилье в городах-спутниках. Но как вы обеспечите нормальную транспортную коммуникацию, чтобы человек мог приехать оттуда на свою работу в Минск не за два-три часа, а за 30-40 минут? Но этого нет и не будет, потому что власть не мыслит стратегически. Жилье построить проще и дешевле, чем обеспечить инфраструктуру и коммуникации. Поэтому все это – голый популизм.

- В Беларуси выросло количество проблемных предприятий, которые не платят зарплату или платят меньше «минималки». Как ситуация на рынке труда сказывается на демографической ситуации?

- Низкие зарплаты и растущая реальная безработица, безусловно, обостряют демографический кризис в нашей стране. Но самый главный фактор – это отсутствие уверенности в завтрашнем дне.

Молодой человек, который планирует создавать семью, на вопрос, сколько он думает заводить детей и когда, в 80% случаев отвечает: я не хочу плодить нищету.

Если раньше еще были какие-то надежды, что экономическая ситуация улучшится и зарплаты вырастут, то сейчас народ не верит власти. И как следствие – не рискует заводить детей.

Здесь какие бы уговоры не проводились, какие бы половинчатые решения ни принимались, это проблемы не решит. Должна быть целая стройная система и программа мер по улучшению демографической ситуации.

И при этом вначале нужно обеспечить экономический рост, а уж потом решать – каким образом финансировать социальные программы.

Потому что Лукашенко сам по себе, пусть и неосознанный, но «социалист»: он думает, как побольше забрать у предприятий и бизнеса и «поделить».

А думать надо не о том, как распределить. Думать надо о том, как заработать и накопить – чтобы потом распределять. Но поскольку первая задача не решается, все остальные тоже заканчиваются пустыми словами.

Если страна развивается, экономика ее растет, возможностей для решения социальных проблем несоизмеримо больше.

Возьмем, например, наших ближайших соседей: в Польше с июня за каждого ребенка будут выплачивать по 500 злотых ежемесячно (а малообеспеченным и имеющим больше одного ребенка это платят уже давно).

Это связано с тем, что за последние 20 лет Польша в экономическом развитии сделала огромный шаг вперед. Недалеко от нее отстают, если уже не сравнялись, и страны Балтии. Правительства этих стран могут эффективно и системно решать социальные вопросы.

В Беларуси для этого банально нет средств. Поэтому у нас вместо демографии – демагогия.

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